Una nueva ruta verde invita a explorar Santa Marta de Tormes con paseos en familia

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado la ruta turística y de ocio Arroyo Requesenes, una iniciativa dirigida a todas las edades, pero con especial enfoque en las familias.

La ruta recorre un trazado de tierra de aproximadamente 800 metros. Comienza en la avenida Zamora, junto al cauce del arroyo y los huertos urbanos, cruza la avenida Padres Paúles y se adentra en la urbanización La Fontana.

Desde allí, continúa tras la avenida Edimburgo junto al arroyo hasta la zona deportiva de La Raqueta y finaliza en la calle Ámsterdam y el paseo Fluvial.

Este espacio recuperado conecta con la reciente ruta ‘Los Puentes del Arte’, permitiendo caminar hasta el paseo Francisco Bernis y la Isla del Soto.

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, ha destacado que "todas estas iniciativas y actuaciones responden a un planteamiento y a una estrategia global que busca ofrecer alternativas de ocio en el municipio, tanto a los vecinos como a los visitantes".

Mingo ha subrayado que el objetivo es "conseguir visitantes como estrategia para generar economía en el municipio a través de la cultura, el arte, los museos, la naturaleza y las rutas".

Para poner en marcha la ruta, el Ayuntamiento ha invertido 17.487 euros en trabajos de limpieza y acondicionamiento. En total, se han acondicionado 750 metros lineales aguas arriba desde la desembocadura del arroyo en el río Tormes.

Los trabajos han incluido desbroces, recogida de restos vegetales y de residuos sólidos urbanos, con el objetivo de "despejar las vías de evacuación del agua" y garantizar un espacio seguro y agradable para los paseos familiares.

El Consistorio busca "ofrecer un atractivo más a los vecinos y a los visitantes del municipio" para descubrir espacios naturales y zonas verdes poco conocidas.