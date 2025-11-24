Uno de los diez fugitivos más buscados de España es de Salamanca: la policía pide ayuda para detenerlos

Imagen de los diez fugitivos más buscados de España difundida por la Policía Nacional Fotografía: Policía Nacional

La Policía Nacional ha solicitado, de nuevo, colaboración ciudadana para detener a los diez fugitivos más buscados en España a través de sus redes sociales.

Todos ellos están reclamados por delitos graves y, entre ellos, figuran asesinos, agresores sexuales, narcotraficantes o individuos reclamados por trata de seres humanos.

Este lunes, la Policía ha difundido las imágenes para que la ciudadanía pueda aportar pistas. Además de fotografías reales incluyen otras que están generadas mediante inteligencia artificial en la que se recrean cambios que pudieran haber podido experimentar los prófugos para modificar su apariencia y evitar ser reconocidos.

Cualquier indicio o dato sobre los fugados se pueden comunicar a través de la dirección de correo electrónica: losmasbuscados@policia.es .

Durante el 2024, la Sección de Localización de Fugitivos, y el resto de equipos de la red nacional, han participado en la detención de un total de 460 prófugos de la justicia por distintas reclamaciones, tanto nacionales como internacionales. Ahora se centran en un total de 10.

De, entre ellos, uno es de Castilla y León. Se trata de Julio Herrera Nieto, de Sancti-Spíritus (Salamanca) y tiene 56 años. Está reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

❓¿Reconoces a alguno de los #fugitivos más buscados del país?



🚔 La @policia pide tu colaboración para localizar a prófugos por delitos graves



📩 Envíanos cualquier pista (con total confidencialidad) ⤵️

losmasbuscados@policia.es#losmásbuscados#colaboraciónciudadana pic.twitter.com/vVK92J18PX — Policía Nacional (@policia) November 24, 2025

Se encontraría vinculado a un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de la zona de Plasencia y alrededores.

La Policía Nacional da detalles de su presunta apariencia asegurando que mide 1,73, es de complexión atlética y tiene ojos claros y es calvo.

Daniel Vázquez Patiño, de A Coruña, Jesús Manuel Heredia Heredia, de Algeciras (Cádiz), Juan Herrera Guerrero (Córdoba), Juan Miguel García Santos de Vilanova de Arousa (Pontevedra), Manuel Rodríguez López, de Barcelona, Martiño Ramos Soto (Ourense), José María Pavón Pereira, de Huelva, Ionut Ramón Raducan, rumano y Sergio Jesús Mora Carrasco, de Huelva, son los otros nueve fugitivos más buscados de España.