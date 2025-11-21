La periodista Beatriz Bernal dará el pregón del Carnaval Cultural de Ciudad Rodrigo

La periodista radiofónica Beatriz Bernal será la pregonera del próximo Carnaval del Toro 2026 para la Peña 'Puerta del Desencierro'. La locutora de Onda Cero Ciudad Rodrigo protagonizará el acto central de la veterana agrupación como parte del programa del Carnaval Cultural que precede a las Fiestas Grandes, que se celebrarán del 13 al 17 de febrero.

La Peña 'Puerta del Desencierro' mantiene su tradición de otorgar cada Carnaval del Toro la distinción honorífica de 'Porteros Mayores'.

Este año los galardonados serán Joaquín Sánchez 'Tato' y Lauren Risueño, dos reconocidos mirobrigenses y fervientes participantes del Carnaval. La entrega de esta distinción se realizará el Lunes de Carnaval, 16 de febrero, en la sede de la peña, en la histórica calle Madrid, al finalizar el encierro.

El Carnaval Cultural de Ciudad Rodrigo se extiende durante los 15 días previos al Carnaval del Toro e incluye la presentación del Libro de Carnaval y la Proclamación de la Corte de Honor. La programación también contempla la presentación de las coplas de la Rondalla 'Tres Columnas' y numerosos actos culturales organizados por las distintas peñas y agrupaciones carnavaleras, cada una con su pregón.

Además, la previa del Carnaval del Toro cuenta con la temporada número 70 de Selección de Aspirantes a Figura del Bolsín Taurino Mirobrigense, con tientas que se celebrarán desde el 17 de enero, consolidando la tradición taurina y cultural de la ciudad.