Una sabrosa hamburguesa sorprende y triunfa en un restaurante de Salamanca: gana 500 euros de premio

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Jorge Carlos Moro, han hecho entrega del trofeo al ganador de la Ruta 66 que se ha celebrado en la capital salmantina del 7 al 16 de noviembre.

Han sido un total de 15 los establecimientos que han participado en dicha ruta para ofrecer sus mejores versiones de la cocina americana en una experiencia de cinco estrellas.

Los salmantinos y turistas han sido los encargados de elegir al ganador. Lo han hecho votando sus versiones favoritas a través de un código QR habilitado en los carteles y salvamanteles que los participantes de la actividad tuvieron expuestos al público.

La propuesta más valorada por el público ha sido la del establecimiento El Canijo, que se ubica en el Paseo de la Alamedilla número 12. Ha triunfado con su ‘Canijo Party’ para llevarse un cheque de 500 euros entregado por Susana de la Vega Gallardo, responsable de marketing de Mahou.

La Canijo Party

La Canijo Party es una hamburguesa que lleva dos jugosas smash de vaca madurada que se funden con el queso cremoso de Monterey Jack, bañada con una irresistible salsa Emmy.

El espectáculo se corona con un huevo campero que, con su yema, lo cambia todo. En vez de pan tradicional se le ha querido dar un toque añadiendo una dona de chocolate blanco cubierta con lacasitos.

Combina un sabor dulce y salado que encanta.