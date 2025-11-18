Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional reconocen a Luis Alberto de Cuenca bajo la presidencia de la Reina Sofía

La Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional conceden al escritor Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) el XXXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

La Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional concederán esta tarde al escritor Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) el XXXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en un acto que tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid bajo la presidencia de la Reina Sofía, quien será la que entregue el galardón.

En la mañana de este martes se ha presentado la antología titulada 'Verano eterno', en la que se muestra al "poeta de las mil caras", al traductor, al filólogo, al articulista, al crítico literario, al bibliófilo, al cinéfilo y al editor literario.

Dicha obra aglutina una amplia selección de poemas de toda la obra de Luis Alberto de Cuenca, entre 1971 y 2025, entre los que se incluyen tres poemas inéditos, varios manuscritos del escritor y un encarte con una versión gráfica del poema 'La casa vacía', realizada por el historietista Paco Roca.

Durante la rueda de prensa han intervenido el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y el doctor en Filología Hispánica, profesor del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la USAL, antólogo y poeta galardonado, Javier Burguillo.

Corchado ha destacado la calidad literaria de Luis Alberto de Cuenca, quien ha "seducido a varias generaciones de lectores, también a las más jóvenes, y cuyos poemas forman parte de la banda sonora de la vida de muchas personas".

Para el rector de la USAL, el poeta ha sido capaz de "unir la tradición clásica y la moderna, y ha sabido hacerlo de forma accesible para el público, con un lenguaje claro, preciso y cargado de rigor filosófico".

También se ha referido al "arduo trabajo" que Javier Burguillo ha llevado a cabo con "excelencia" y ha refrendado el prestigio del premio, al cual ha calificado como la "antesala" de otros prestigiosos reconocimientos, como el Premio Nacional de las Letras, que acaba de ganar la ganadora del Reina Sofía en 2014, María Victoria Atencia, o el Premio Cervantes que han recibido 12 de los premiados por la USAL y Patrimonio Nacional.

Por último, ha garantizado que la Universidad de Salamanca continuará "trabajando de forma conjunta con Patrimonio Nacional para proyectar la poesía y sus autores bajo el auspicio de la Reina Sofía".