Descubre la ribera del Tormes a través de 'Los Puentes del Arte' en Santa Marta

El próximo domingo 16 de noviembre, Santa Marta ofrece al público la oportunidad de recorrer la ribera del Tormes de manera guiada y gratuita a través de la nueva ruta 'Los Puentes del Arte'.

La actividad estará dirigida por el Colectivo Bellotero, formado por estudiantes de Biología y Ciencias Ambientales, que guiarán a los participantes "para no perder ni un solo detalle del entorno".

El recorrido comienza a las 10:30 horas en la carretera de Madrid, junto al McDonalds, y se prolongará durante aproximadamente dos horas hasta la Isla del Soto.

Nueva ruta 'Los Puentes del Arte'

A lo largo del itinerario de 4,6 kilómetros, los visitantes podrán contemplar murales y esculturas que forman parte de la Ruta de Arte Emboscado, combinando la observación de la flora y fauna con el arte en plena naturaleza.

La ruta forma parte del Programa de Voluntariado Juvenil 2025, impulsado por la Diputación de Salamanca, la Oficina Verde de la Universidad y el Ayuntamiento de Santa Marta. La inscripción es gratuita y obligatoria, a formalizar a través de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca.

Los organizadores recuerdan que la celebración de la actividad estará condicionada por la meteorología, para garantizar la seguridad y el disfrute de todos los participantes.