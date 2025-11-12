Ciudad Rodrigo celebra la décima edición de su concurso de decoración navideña con 2.200 euros en premios

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que dirige Paola Martín Muñoz, ha convocado la décima edición del Concurso de Decoración Navideña. La iniciativa se desarrollará del 4 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 y busca "impulsar al comercio y a la participación ciudadana en el embellecimiento de la ciudad durante la Navidad".

El certamen premiará las mejores decoraciones y diseños navideños presentados por calles y comercios, con una dotación total de 2.200 euros.

El Ayuntamiento otorgará 400 euros y diploma al primer premio, 350 al segundo y 300 al tercero. El resto de participantes recibirán una cuantía económica a repartir de forma proporcional, sin superar los 200 euros por participante ni el límite total de 1.150 euros.

Los ganadores obtendrán además un diploma conmemorativo en reconocimiento a su esfuerzo. Para participar no se exige un número mínimo de inscritos, aunque será obligatoria la presencia de al menos un establecimiento comercial por calle o área.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo explican que no podrán presentarse agrupaciones exclusivamente vecinales, ya que el objetivo principal es "impulsar las ventas comerciales por Navidad".

La Concejalía de Comercio anima a comerciantes, industriales y vecinos a participar "en esta iniciativa que embellecerá la ciudad y servirá de revulsivo para las compras navideñas".

El Consistorio ha establecido un calendario oficial de visitas a las zonas participantes, que se desarrollará en varios días según el número de inscripciones y las actividades previstas. El jurado comunicará con antelación las fechas de valoración a los interesados.

Como novedad, el certamen mantiene la posibilidad de recrear 'Cuentos de Navidad', una propuesta que permite reutilizar el material del año anterior añadiendo nuevos elementos para reducir costes. Estos relatos serán leídos el día en que el jurado visite cada zona comercial participante.

Además, gracias a la colaboración con la Cámara de Comercio de Salamanca, se ofrecerá un curso gratuito de escaparatismo navideño. Será impartido por un profesional el sábado 29 de noviembre, de 16.00 a 19.00 horas, en la UNED de Ciudad Rodrigo (calle San Fernando, 26). Los inscritos recibirán asesoramiento individualizado en decoración comercial y un cuadrante de trabajo por zona.

Las inscripciones al curso podrán realizarse en Afecir (teléfono 923 463 037, correo secretaria@afecir.com) o en la Oficina Municipal de Desarrollo (teléfono 664 317 881, correo omd-rosa@aytociudadrodrigo.es).

Las bases y formularios de participación están disponibles en la web municipal www.ciudadrodrigo.es

y en la sede electrónica https://ciudadrodrigo.sedelectronica.es/info.

Las solicitudes podrán presentarse presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, o por vía telemática. El plazo de inscripción finalizará el miércoles 26 de noviembre.