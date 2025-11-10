Los Premios al Cooperativismo y la Economía Social destacan el trabajo conjunto de empresas que han sabido reinventarse

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo con los galardonados en los Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social

El Casino de Salamanca se ha convertido este lunes en el epicentro regional del cooperativismo con la celebración de la décimo sexta edición de los Premios de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social.

El acto, presidido por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha servido para reconocer el trabajo de las empresas y personas que impulsan este modelo productivo "que genera empleo, impulsa la economía y aporta un valor social indiscutible".

El evento se celebra en el seno del II Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social, que se celebra hasta el miércoles bajo el lema 'Somos inteligencia no artificial. Somos Economía Social CYL'.

Ambas citas marcan el inicio de la Semana de la Economía Social en Castilla y León y tienen lugar en un año especialmente simbólico, después de que Naciones Unidas haya declarado 2025 como Año Internacional de las Cooperativas.

Cuatro premios, un mismo espíritu

El Premio a la mejor empresa cooperativa del año recayó en la cooperativa segoviana Puerta del Campo, por su trayectoria de más de 37 años en el ámbito del turismo educativo, cultural y rural.

La entidad, pionera en este modelo, ha contribuido a que generaciones de escolares castellanos y leoneses adquieran valores de sostenibilidad, respeto al entorno y conocimiento del medio rural.

El galardón ha sido entregado por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y recogido por el presidente de la cooperativa, José Ángel Martín González.

El presidente aprovechó su momento para reivindicar un mayor impulso a las vocaciones empresariales entre los jóvenes con "campañas que favorezcan el emprendimiento, que animen a montar una cooperativa. Creo que es el mejor modelo económico ahora mismo".

Además quiso agradecer especialmente el premio a su equipo y a sus familias porque ellos "saben cuándo salimos de casa, pero no cuándo volvemos".

El Premio a la mejor iniciativa cooperativa fue para Bureba Ebro, cooperativa de segundo grado con sede en Briviesca (Burgos).

Con más de 300 socios, ha destacado por su apuesta por la innovación y la modernización de sus infraestructuras, así como por sus campos de ensayo, donde se desarrollan semillas más resistentes y sostenibles.

El premio lo entregaba Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, y recogido por Miguel Ángel Moriana, presidente de la cooperativa.

Moriana aseguraba durante su discurso que "formar parte de los premiados de esta edición es un enorme honor y un estímulo para seguir trabajando con ilusión y compromiso".

Para el presidente de la cooperativa este galardón "adquiere un valor aún mayor, porque nos invita a reflexionar sobre la importancia del trabajo compartido y la sostenibilidad".

El presidente de Bureba Ebro concluía subrayando que el premio "pertenece a todos los que forman parte de la cooperativa, porque cuando las personas se unen en torno a un propósito común, no hay desafío imposible".

En la categoría de mejor empresa con otras formas jurídicas de economía social, el galardón fue para la sociedad laboral Ingemolid, de Valladolid, que ha sabido transformar una situación de crisis empresarial en una oportunidad.

La compañía, dedicada al sector auxiliar de la automoción, fue rescatada por sus trabajadores, que pasaron a gestionarla como socios, convirtiéndola en un ejemplo de "valentía y compromiso con la economía social".

El reconocimiento fue entregado por Emma Fernández, directora general de Economía Social y Autónomos, y recogido Rubén Molina de AEMTA, en representación de Ingemolid.

Rubén Molina trasladó el mensaje de los trabajadores de que este premio significaba para ellos "mucho más que un reconocimiento empresarial: representa la historia de un grupo de personas que decidió creer en su propio proyecto cuando su empresa cerraba".

Molina también recordó que "la economía social demuestra que otra forma de hacer empresa es posible, moderna, eficiente y profundamente humana", y agradeció el apoyo de las instituciones y de Empresas de Sociedades Laborales (Empacyl), porque "sin su acompañamiento y experiencia, quizás nuestro proyecto no habría sido posible".

Finalmente, el Premio a la persona destacada por su contribución al cooperativismo y la economía social fue otorgado a Ireneo Cuesta Modinos, por más de tres décadas dedicadas al sector agroalimentario.

En el acto han recordado que Cuesta ha sido impulsor de cooperativas como Lacto Unión o SOCOTEM y un firme defensor de la mejora genética de la raza frisona, a través de su trabajo en asociaciones como AFRIPA o FEFRICALE.

El galardón fue entregado por la consejera Leticia García y recogido personalmente por el propio Ireneo Cuesta, quien protagonizó el discurso más emotivo de la jornada.

Cuesta aseguró que "este premio no es un logro individual, sino el reflejo de un camino compartido con muchos compañeros que han demostrado que otra forma de hacer empresa es posible".

Para el galardonado que "el verdadero valor del cooperativismo no se mide en cifras o resultados, sino en su capacidad para transformar vidas y generar oportunidades", y concluyó asegurando que el cooperativismo "no es una idea del pasado, es una herramienta para el futuro. Cada vez que una persona descubre que puede ser dueña de su trabajo sin dejar a nadie atrás, el cooperativismo crece".

Salamanca, referente de la economía social

El acto, conducido por Juan José Díez Herrero, comenzó con la interpretación del Vals de las Flores de Chaikovski, a cargo del dúo formado por Ismael Arroyo (saxofonista) y Gema Díaz (violinista), pertenecientes a la asociación sin ánimo de lucro Music for All.

Además, se ha contado con traducción simultánea en lengua de signos a cargo del Centro Especial de Empleo Mira lo que te Digo.

Durante la inauguración, el alcalde Carlos García Carbayo quiso en valor el "papel pionero" del Ayuntamiento en materia de economía social y contratación pública con fines inclusivos.

Carbayo ha recordado que el consistorio destina casi 5 millones de euros anuales a contratos reservados para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, lo que "supone un retorno de 1,74 euros por cada euro invertido".

Por su parte, la consejera Leticia García destacó el compromiso del Gobierno autonómico con este modelo económico: "Son más de 30.000 trabajadores directos en la economía social y más de 5.000 empresas en toda Castilla y León", ha señalado. La economía social, recordó, genera un impacto de 1.067 millones de euros anuales, equivalente al 1,5% del PIB regional.

García también ha destacado el incremento de la inversión autonómica en este ámbito, que ha alcanzado 174 millones de euros durante la legislatura, un 49% más que en el periodo anterior.

"La economía social tiene dos valores muy importantes: la integración territorial y la cohesión social", afirmaba, antes de cerrar el acto asegurando que "el peso de la economía social hace a Castilla y León más grande".

El evento concluyó con una foto de familia de los premiados y la interpretación del tango Por una cabeza de Gardel.