Leticia García destaca el impacto de la economía social en CyL: "Aporta 1.067 M€ al año y son más de 5.000 empresas"

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en los Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha destacado el compromiso de la Junta de Castilla y León con la economía social en los XVI Premios de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social, que se celebran este lunes en el Casino de Salamanca.

La consejera ha señalado que Castilla y León es la séptima comunidad autónoma con mayor porcentaje de economía social sobre el total del tejido productivo. “Son más de 30.000 trabajadores directos en la economía social y más de 5.000 empresas en toda Castilla y León”, ha apuntado durante la clausura de los premios.

Además, ha destacado el impacto de la economía social en nuestra comunidad: 1.067 millones de euros al año, lo que equivale a una aportación del 1,5% del PIB. En esta legislatura, asegura la consejera, se ha hecho un incremento del presupuesto de la economía social en más de un 49%.

“Son 174 millones de euros los invertidos en esta legislatura en el ámbito de la economía social que dan cuenta de ese esfuerzo que hacemos”, y ha avanzado que también se está contemplando esa apuesta en el proyecto de 2026. Una economía social que tiene su retorno social, ya que "revierte en nuestro modelo de empleo", ha indicado la consejera.

Salamanca se convierte hoy en epicentro de la economía social, en palabras de la consejera de Industria, por dos motivos: el compromiso de esta ciudad y de esta provincia con este tipo de economía y porque el 15% de las empresas y entidades de economía social de Castilla y León están en Salamanca.

Leticia García ha reconocido la labor de los cuatro premiados; Bureba Ebro, Puerta del Campo, Ingemolid y el premio a la figura de Ireneo Cuesta, y ha recordado que este año 2025 ha sido declarado por Naciones Unidas el año internacional del cooperativismo.

Asimismo, ha reiterado que la economía social tiene “dos valores muy importantes: ese carácter de integración territorial y también la cohesión social que representa la economía social con la apuesta que este gobierno autonómico está haciendo por este modelo”.

La consejera ha puesto en valor estos premios que “divulgan y difunden las bondades” desde el punto de vista económico y del empleo inclusivo y social de nuestra comunidad autónoma. "El peso de la economía social hace a Castilla y León más grande", ha finalizado.