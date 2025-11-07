Salamanca busca a los 155 niños que acompañarán a los Reyes Magos en la Cabalgata 2026

Cada 5 de enero, las calles de Salamanca se llenan de luz, música y miradas asombradas. La Cabalgata de Reyes, una de las tradiciones más queridas por los salmantinos, volverá a recorrer la ciudad con toda su magia. Y este año, 155 niños tendrán la oportunidad de vivirla desde dentro, acompañando a Melchor, Gaspar y Baltasar en la comitiva que pondrá fin a las fiestas navideñas.

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto el proceso para que las familias interesadas puedan inscribir a los pequeños entre el 11 y el 25 de noviembre a través de la web www.ciudaddecultura.org, gestionada por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Niños en las carrozas y mayores en el séquito real

De las 155 plazas disponibles, 80 están reservadas para niños nacidos entre 2014 y 2018, que podrán acompañar a los Reyes Magos en las carrozas del desfile. Si las solicitudes superan el número de plazas, se celebrará un sorteo público el 2 de diciembre, a las 10.00 horas, en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo.

Los participantes deberán acudir con un disfraz de temática navideña, que aportarán sus propias familias.

Para los más mayores —nacidos hasta el 31 de diciembre de 2013— se han habilitado 75 plazas para acompañar a pie a los Reyes Magos. En este caso, los disfraces serán facilitados por la Fundación, y el sorteo se celebrará el mismo día y en el mismo lugar.

Una experiencia que deja huella

Cada año, miles de salmantinos se congregan en las calles para saludar a los Reyes y recoger los caramelos que lanzan desde las carrozas. La ilusión se mezcla con el frío y los aplausos en una noche que siempre queda en la memoria.

Gracias a esta convocatoria, 155 niños podrán vivir la Cabalgata desde el corazón del desfile, compartir la emoción del público y formar parte de una de las tradiciones más entrañables y esperadas de la Navidad salmantina.