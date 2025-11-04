La famosa Sofía Cristo visitará un pueblo de Salamanca para narrar su experiencia vital y prevenir contra alcohol y drogas

La famosa Sofía Cristo va a ofrecer una conferencia de concienciación y prevención de consumo de alcohol y drogas en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en concreto en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal el próximo 20 de noviembre.

Joana Veloso, la delegada de Asuntos y Políticas Sociales, junto a la delegada de Juventud, Ana Castaño, y los miembros de Arciu (Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Ciudad Rodrigo) han presentado una jornada preventiva sobre el consumo de alcohol y drogas que impartirá Sofía Cristo.

Una cita que se va a dividir en dos partes, una sesión para institutos, dirigida a jóvenes adolescentes. Y otra dirigida a padres y madres dedicada a la detección temprana del consumo y herramientas útiles de intervención.

Ambas sesiones tendrán lugar ese 20 de noviembre en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. La primera a las 12:00 horas, para institutos y la segunda, a las 19:30 horas, donde la entrada va a ser libre hasta completar aforo.

El objetivo de la jornada pasa por “satisfacer y propiciar a los adolescentes de una actividad preventiva sobre el consumo de alcohol y otras sustancias nocivas para que tomen conciencia del peligro que entrañan”.

“Además, de informar y orientar a familias, padres y madres con hijos adolescentes, con el propósito de que adquieran conocimientos, habilidades de detección y herramientas útiles para prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias a edades tempranas, para minimizar el riesgo de adicciones y el consumo de otras sustancias nocivas para la salud.

Sofía Cristo es una reconocida conferenciante y profesional con una amplia trayectoria en el ámbito del desarrollo personal y la superación de adicciones.

Su experiencia vital, marcada por un proceso de transformación y crecimiento, la ha convertido en una voz inspiradora y auténtica para aquellas personas y organizaciones que buscan reflexionar sobre la resiliencia, la fortaleza y la capacidad de reinventarse.