Salamanca da más voz a sus barrios con una nueva edición del Encuentro de Participación Local

El Ayuntamiento de Salamanca celebrará el próximo martes, 5 de noviembre, el cuarto Encuentro de Participación Local. La cita tendrá lugar en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados a partir de las 17.30 horas, con conferencias y mesas redondas centradas en el papel de las asociaciones en los barrios de la ciudad.

El Consistorio asegura que así mantiene su compromiso de "dar voz a las salmantinas y salmantinos" para que puedan implicarse en el presente y el futuro de Salamanca.

Según la organización, el objetivo de esta jornada es ofrecer "una mayor visibilidad" a la labor que desarrollan las asociaciones de vecinos y otras entidades que promueven la participación ciudadana.

El encuentro busca también propiciar el intercambio de experiencias y "fomentar aún más la participación en los barrios de Salamanca". A lo largo de la tarde se sucederán distintas ponencias, actividades y espacios de diálogo con representantes del tejido asociativo local.

La jornada se abrirá a las 17:30 horas con la bienvenida del concejal de Participación Social y Voluntariado, Roberto Martín. A continuación, se expondrán experiencias de participación ciudadana de la mano de Víctor Ventosa, fundador y presidente de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, y de Argimiro Pérez Estévez, secretario del Defensor del Mayor.

A las 18:00 horas está prevista una intervención de la Policía Local de Salamanca. Después de una pausa para el café, el programa se cerrará con una mesa redonda a partir de las 19:00 horas.

En ella participarán representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa), la Asociación de Vecinos Puentelave, el Colectivo Khora y la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.

El Ayuntamiento subraya que este tipo de encuentros contribuyen a fortalecer la implicación ciudadana y a estrechar la colaboración entre las administraciones y el movimiento asociativo.