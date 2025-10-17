El alcalde de Villamayor niega las acusaciones de malversación: "Quedará demostrado con total claridad"

Ángel Luis Peralvo, alcalde de Villamayor, en una entrevista para EL ESPAÑOL de Castilla y León Luis Cotobal

El alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo, niega las acusaciones de malversación, falsedad documental y prevaricación que ha hecho públicas el PSOE de Salamanca. Según los socialistas, tanto el juzgado como la fiscalía habrían abierto diligencias contra el primer edil por su gestión en el Ayuntamiento de Villamayor.

Peralvo asegura, a través de un comunicado, que "ni la institución que presido, ni yo personalmente, como representante de la misma, hemos recibido comunicación alguna del juzgado". El alcalde quiere mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de este municipio salmantino a quienes les pide "confianza".

El PSOE de Salamanca habría denunciado ante los juzgados la existencia de pago de facturas por parte del consistorio de Villamayor de obras y compras que no se habrían realizado.

En concreto, se refieren al pago por una obra en una calle de la que no existe confirmación técnica de que se haya ejecutado. También al abono por compra de material eléctrico del que no existiría albarán ni documentación acreditativa.

El alcalde no reconoce estos hechos y asegura que "he actuado dentro de la legalidad y con el máximo rigor administrativo". Añade que cuando se soliciten los expedientes sobre esos casos concretos "quedará demostrado, con total claridad, la falta de causa que sustente dichas imputaciones".

Añade Ángel Peralvo que el paso 7 de febrero respondió a la petición de información que realizó la oposición a través de un decreto que explicaba "de forma transparente" los hechos que podrían haber dado lugar a la denuncia.

Ángel Peralvo es alcalde de Villamayor por el PP desde 2011. En 2023 se convirtió en el primer alcalde popular que alcanza la mayoría absoluta en este municipio.