El Hospital de Salamanca pone en marcha su módulo para reclusos: seguridad, vestuario policial y equipo de contención

Imagen de una de las habitaciones de la Unidad de Custodia del Hospital de Salamanca

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (Causa) ha puesto en marcha su Unidad de Custodia para comenzar a funcionar a pleno rendimiento en el momento que sea necesario. Un espacio dedicado a reclusos de la cárcel que cuenta con seis habitaciones, una de ellas con equipo de contención, zona para vestuario policial y todas las medidas de seguridad.

Tras los últimos trabajos de adaptación, equipamiento, formación de profesionales y revisión de las instalaciones de seguridad, el espacio está operativo desde esta semana.

Las seis habitaciones cuentan con cama, atril para las comidas, baños y soportes de seguridad para los sueros y baños. Hay una zona de control y circuito de videovigilancia y de detección de incendios por aspiración. También un sistema de entrada y salida por rastrillo de seguridad.

El consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, ha visitado este pasado domingo las instalaciones, acompañado por el director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, Álvaro Muñoz, el gerente de Salud del Área de Salamanca, Alberto Álvarez, la directora gerente del Causa, Carmen Rodríguez, y la directora de Enfermería, Verónica Sánchez.

Todos ellos han podido comprobar que el módulo está operativo al 100% y listo para acoger a los reclusos si así fuera necesario.