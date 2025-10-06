Un festival de folk y otro de magia protagonizan la programación en las bibliotecas de Salamanca hasta final de año

En Salamanca las bibliotecas son lugares donde se va a disfrutar de la cultura. No solo se puede leer, también despliegan una diversa programación de actividades culturales a lo largo de todo el año. De aquí a diciembre la Red de Bibliotecas Municipales ofrecerá exposiciones, teatro y festivales.

El Ayuntamiento de Salamanca ha elevado hasta los 60.000 euros la inversión para actividades en las bibliotecas, lo que supone multiplicar por tres la cantidad dedicada en periodos anteriores.

La Biblioteca Torrente Ballester acogerá durante el mes de noviembre la sexta edición del festival de folk "En la biblioteca, otoño se escribe con folk".

El ciclo comienza el 6 de noviembre con Guillem Roma. Para el 13 de noviembre está programada la actuación de El Mantel de Noa. El festival se cerrará el 20 de noviembre con Germán Díaz & Benxamín Otero como protagonistas. Una edición que según la Concejalía de Educación apuesta por la diversidad y la calidad para potenciar el "papel educativo de la danza".

Otro gran festival que acogerán las bibliotecas de Salamanca llegará en diciembre. Se celebrará la décima edición del Festival de Magia que este año llegará a toda la red de bibliotecas.

Del 12 al 14 de diciembre participarán los magos David Navares, Héctor Sansegundo, Paco Agrado y Miguel de Lucas. Además incluirá una conferencia que unirá magia y conocimiento a cargo de Jon Andoni. Del 15 al 20 de diciembre Miguel de Lucas ofrecerá magia en distintas bibliotecas de la ciudad.

Por último, se celebrará también en diciembre la tercera edición del Festival del Movimiento en Salamanca Volteo. Este año con las actuaciones innovadoras de Blueberry Dance Project, Alberto Velasco y Compañía Algazara. Alberto Velasco fue galardonado con el premio al espectáculo más innovador en el Festival de Teatro de Calle de Valladolid en 2024 con este montaje titulado "Mover montañas". El 28 de noviembre Volteo Exprés abrirá el festival para impulsar el talento de creadores jóvenes.

La programación trimestral para la Red de Bibliotecas Municipales también permitirá aprender del pueblo gitano gracias a una exposición de la Fundación Secretariado Gitano que conmemora los 600 años de historia del pueblo gitano en España.

El 14 de octubre se sumarán al Día Internacional de las Escritoras este año bajo el tema ‘1975: escribid, compañeras’.