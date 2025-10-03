Nadal ya es doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca: “El éxito no está en el resultado, sino en el camino”

Rafa Nadal antes de entrar en la Universidad de Salamanca realiza un selfie con los salmantinos David Arranz ICAL

El Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca acogió este viernes un acto histórico: la investidura como Doctor Honoris Causa de Rafael Nadal, quien se convierte en el primer deportista en recibir esta distinción por parte de la institución académica más antigua de España.

La ceremonia, celebrada a las 12:00 horas, estuvo marcada por la emoción y la gratitud expresada por el tenista balear, que aceptó el cargo en latín antes de pronunciar un discurso en el que reivindicó el papel del deporte como motor de valores y de aprendizaje para la vida.

“Esperamos contar con su apoyo en diferentes proyectos”, ha anunciado el rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado .

Con humildad y emoción, como hacía sobre la pista, Nadal ha agradecido el reconocimiento a la Universidad de Salamanca y ha destacado la trascendencia del momento.

“Es un honor ser el primer deportista investido Honoris Causa por esta universidad. No tengo palabras para expresar lo que siento. Este reconocimiento es un privilegio y una muestra de respeto al deporte y lo que supone para la sociedad”.

En su intervención, Nadal ha relatado cómo la disciplina, la resiliencia y la ambición sana han guiado su trayectoria deportiva y personal.

“El deporte ha sido mi universidad. Me enseñó que de poco sirve soñar en grande si no trabajas duro en el día a día. También que nadie gana siempre: aceptar la derrota y levantarse con ilusión es la mejor lección”.

El tenista recordó una anécdota personal de su adolescencia: cuando con 15 años sus padres le impidieron disputar el torneo júnior de Roland Garros porque coincidía con exámenes escolares. “Entonces no lo entendí, pero hoy les doy las gracias: me enseñaron que ningún objetivo deportivo puede estar por encima de la formación y los valores”, confesó.

El rector magnífico de la Universidad de Salamanca Juan Manuel Corchado inviste como doctor ‘honoris causa’ al tenista español Rafael Nadal ICAL

Durante el acto se proyectó un vídeo con los méritos deportivos de Nadal: 22 títulos de Grand Slam, medalla de oro olímpica, 209 semanas como número uno del mundo y abanderado olímpico, entre otros hitos.

Palabras de su padrino

El catedrático Ricardo Canal Bedia, padrino de Nadal, subrayó en su laudatio que lo que distingue al mallorquín “no es lo conseguido, sino cómo lo ha conseguido”. Canal destacó su filosofía de mejora continua, su capacidad de respuesta frente a la adversidad y, sobre todo, su humildad:

“Siempre ha dicho que el esfuerzo es el verdadero éxito. Ha sabido valorar las derrotas tanto como las victorias, y su actitud debería aparecer en un manual de aprendizaje”.

El profesor recordó también el compromiso solidario de Nadal, impulsor de una fundación dedicada a la integración de niños en situación de riesgo, organizador de partidos benéficos y donante de un millón de euros para los damnificados por la DANA.

Nadal también citó a Mandela para reafirmar su convicción de que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo:

“Une a las personas, habla un lenguaje que los jóvenes entienden y derriba barreras sociales. Yo no quise cambiar el mundo, pero siempre he intentado tener un buen comportamiento en todos los aspectos”.

Ha concluido asegurando que su carrera deportiva siempre buscó dejar un legado más allá de los títulos.

“El éxito no está en el resultado, sino en el camino. Este doctorado es también un reconocimiento al deporte y a lo que representa como escuela de vida”.

La Universidad de Salamanca ha reconocido en Nadal no solo un icono deportivo, sino un modelo de resiliencia, humildad y compromiso, valores que la institución reivindica como pilares de su propia misión.