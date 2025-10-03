El bonito nombre de la hija pequeña de Carme Chaparro: significa "fuerte o poderosa" y es común en Castilla y León

"Yo nunca había querido ser madre, me daba igual, y de repente a los 38, cuando nació mi primera hija y vi cómo esa criatura reptaba de manera instintiva hacia mi pecho, mi vida cambió".

Así de sincera se mostró la salmantina Carme Chaparro sobre su maternidad en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en febrero de 2023.

La periodista, presentadora y también escritora es una mujer enamorada de su trabajo delante y detrás de las cámaras. Su profesión le ha permitido cosechar grandes éxitos, alcanzar objetivos y superarse a sí misma.

Sin embargo, esta nunca ha ocupado, ni lo hará, un lugar tan prioritario como su familia y, en concreto, sus hijas, fruto de su matrimonio con Bernabé Domínguez.

Y es que, pese a que la maternidad no es ningún sueño cumplido para ella, Carme es madre de dos niñas a las que está muy unida y que se han convertido en el principal motor de su vida.

La primogénita es Laia, una joven de 14 años de la que la célebre presentadora ha presumido en más de una ocasión en sus redes sociales. "Estoy orgullosa de la chica en la que te has convertido y en la mujer que serás", escribió el pasado mes de agosto con motivo de su cumpleaños. Y como estas, muchas más.

El corazón de Carme se divide entre ella y su segunda hija. Una niña con un nombre tan sencillo y elegante como especial y original, que hace poco más de una semana cumplió 12 años.

Significado y frecuencia

La hija pequeña de la escritora, que acaba de publicar su nuevo libro Venganza, se llama Emma, un nombre que significa "fuerte, grande o poderosa" y que es común en España y en Castilla y León.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, procedentes del censo anual de población a fecha del 1 de enero de 2024, en el país un total de 45.757 personas se llaman Emma. La media de edad se sitúa en los 15,8 años y estas representan un 1,846 por mil de la población.

En Castilla y León, 2.184 mujeres comparten nombre con la hija pequeña de Chaparro, con la misma media de edad. 528 de ellas se encuentran en Valladolid, 442 en León, 337 en Salamanca y 307 en Burgos.

Le siguen Segovia con 142, Palencia con 136 personas, Zamora con 125, Ávila con 93 y Soria con 74.

Emma es un nombre de origen germánico que se popularizó en la Edad Media y que ha sido llevado por miembros de la realeza y destacadas figuras literarias, como es el caso del personaje de la novela de Jane Austen.

De ahí, que se diga que se trata de un nombre clásico que "evoca fortaleza y nobleza". Y es que, este también ha sido elegido por otros rostros conocidos como es el caso de la actriz española María Castro.

Quienes llevan el nombre de Emma se caracterizan por ser "luchadoras, fuertes, maduras, enérgicas, independientes, adaptables y por tener una gran capacidad de sacrificio".

Además, se dice que estas "saben dar lo mejor de sí mismas en cada situación, enfrentándose con valentía a los problemas que les toca vivir y saliendo reforzadas de ellas".

Si bien, para Carme Chaparro su hija significa otras muchas cosas más. Así lo manifestó ella misma en un post de Instagram que compartió por su 11 cumpleaños.

"Pequeña gran Emma, la niña maga, la que nos empuja constantemente a salir de nuestra zona de confort, la genia de los inventos, la constructora de máquinas imposibles, la mente maravillosa. Te queremos mucho, Emmuchy", escribió la presentadora.

Y es que, tanto esta como su hermana se han convertido en una pieza clave en la vida de su madre y también en su principal apoyo en el delicado momento que ha atravesado en los últimos meses a causa de una enfermedad "muy jodida".

Un proceso que le ha llevado a estar "en un pozo" y en el que, tal y como ha confesado ella misma en una entrevista reciente con la revista Lecturas, aún continúa inmersa.

"Estoy a la espera de la intervención, muy medicada y muy adormilada. Mi marido ha sido y es mi gran sostén y a mis hijas se lo hemos tenido que explicar. Me han venido a ver al hospital varias veces, pero tienen mucha fortaleza y lo comprenden", ha revelado.