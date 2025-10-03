El Ayuntamiento de Salamanca reformará cuatro barrios de la ciudad tras conseguir nueve millones de fondos europeos

El Ayuntamiento de Salamanca ya podrá hacer realidad el proyecto de desarrollo urbano ‘CoNEcta Salamanca’, a través del cual reformará cuatro barrios de la ciudad.

Lo hará tras haber sido seleccionado como uno de los beneficiarios de los fondos europeos Feder a través de la convocatoria de subvenciones convocada por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.

Según ha anunciado el Consistorio, las actuaciones contarán con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60% serán aportados por los fondos europeos.

El proyecto, aprobado por el Pleno municipal en 2022, se centrará en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas debido al requisito “imprescindible” de aplicar el plan en una zona muy concreta de Salamanca para poder optar a los fondos.

Y es que esta debía presentar unas características singulares que justifiquen una actuación integrada de desarrollo urbano desde los puntos de vista social, económico, ambiental y urbanístico.

Con ello, desde el Ayuntamiento defiende que el ámbito de actuación cumple “perfectamente” con los criterios marcados en la convocatoria: alta densidad de población y elevada presencia de personas mayores y con una significativa diversidad social.

A lo que se suma la presencia de edificaciones antiguas con carencias de accesibilidad y un paisaje urbano con escasa vegetación; y una base económica muy tradicional, con problemas de relevo generacional.

A partir de esta situación, los retos prioritarios que se afrontarán son: la renaturalización de los espacios urbanos, la mejora de la eficiencia energética de diferentes espacios y el fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades.

También el impulso del relevo generacional en los negocios, la reducción de la brecha digital, la lucha contra la vulnerabilidad social y la mejora de la accesibilidad.