Salamanca se suma a un gran proyecto turístico del arte rupestre en Europa con el yacimiento Siega Verde

Workshop celebrado en Puente Viesgo en el Centro de Arte Rupestre de Cantabria

La iniciativa unirá sitios de arte rupestre de España, Francia y Portugal para crear un producto turístico cultural de alcance internacional.

La Fundación Siega Verde de Salamanca ha participado en el primer Workshop del proyecto TupArt, celebrado en Puente Viesgo, Cantabria, en el Centro de Arte Rupestre.

El encuentro se centró en definir la estrategia para la creación de un gran producto turístico basado en el arte prehistórico del suroeste europeo.

TupArt es un proyecto transnacional en el que participa la Junta de Castilla y León y está financiado por los fondos Interreg Sudoe de la Unión Europea.

Se desarrollará durante los próximos tres años con el objetivo de convertir el arte rupestre en un potente atractivo turístico, donde Siega Verde, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2010, será uno de los principales focos de interés.

Desde el 25 de septiembre, el director de la Fundación Siega Verde, Luis Ballesteros, ha participado en las jornadas de puesta en común.

Se han abordado aspectos clave para el desarrollo del proyecto, como el plan de comunicación coordinado entre las instituciones gestoras de los sitios. También se presentó el primer borrador del manual de buenas prácticas y se avanzó en la creación del Club de Producto Turístico de Arte Rupestre.

El workshop permitió además debates sobre la gestión de los sitios, incluyendo la evaluación y certificación de los espacios abiertos al público y la implementación de planes de salvaguarda y de riesgos. Según los organizadores, estas medidas “garantizan una gestión sostenible y responsable del patrimonio”.

El proyecto TupArt busca potenciar la cultura y el turismo sostenible como motores de desarrollo económico, inclusión social e innovación. Con una inversión global de 1.228.089 euros, participan regiones de España, Francia y Portugal, incluyendo Aquitaine (Nouvelle-Aquitaine), Cantabria, Castilla y León, Centro de Portugal, Extremadura, Norte de Portugal y País Vasco.