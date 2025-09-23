Una colisión entre un turismo y un camión deja a una mujer herida y atrapada en Vallejera de Riofrío
La ocupante del coche, de 67 años, ha sido trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Salamanca.
Una mujer de 67 ha sido trasladada al Complejo Asistencial de Salamanca tras sufrir un accidente de tráfico en Vallejera de Riofrío.
Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido a las 13:21 horas de este martes, 23 de septiembre, en el kilómetro 406 de la A-66, sentido Salamanca, donde se ha producido una colisión entre un turismo y un camión que ha dejado a la mujer herida y atrapada en el interior del coche.
Nada más recibir el aviso, el 112 ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación provincial y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil con personal sanitario.
A su llegada, este ha atendido a la mujer herida y posteriormente la ha trasladado en UVI móvil al citado hospital.