Elma Saiz invita a las comunidades del PP a hacerse cargo del reparto de menores migrantes: "Que cumplan la ley"

Elma Saiz este jueves en su visita a los representantes sindicales de bomberos forestales en Salamanca Susana Martín Ical

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, apuntó hoy a las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular (PP) para que sean ellas las que "se responsabilicen" del reparto de los menores migrantes que llegan a Canarias.

Durante una visita a bomberos forestales de Salamanca, acompañada por el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, Saiz ha resaltado así que, en definitiva, las comunidades del PP "cumplan la ley" y "asuman sus consecuencias", según las declaraciones recogidas por la agencia Ical.

De esta forma, se ha referido también al auto del Tribunal Supremo que insta al Gobierno de España a adoptar medidas urgentes que garanticen la integración de los menores migrantes que llegan a nuestro país.

La ministra ha explicado "hace semanas" que el Ejecutivo nacional lleva manteniendo reuniones "sin solución de continuidad" con el Gobierno canario con el objetivo de "dar respuesta y cumplimiento" al mencionado auto judicial.

No obstante, ha recalcado que están "cumpliendo, evidentemente", y ha añadido que un "importante número" de menores migrantes llegados a las costas canarias "ya está saliendo".

Ahora bien, ha querido aprovechar la situación para recordar a las autonomías 'populares' que asuman sus competencias en esta materia ante "personas, niños, niñas, en extrema situación de vulnerabilidad".

Bomberos forestales

Respecto a su reunión con representantes sindicales de bomberos forestales, la ministra ha invitado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, además de al resto de autonomías, que faciliten la jubilación anticipada de estos profesionales.

En este sentido, ha garantizado que el Estado "ha hecho su labor" y ha recordado que el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó los nuevos coeficientes para que puedan acceder a esta jubilación anticipada.

De esta forma, están "saldando una deuda y equiparando al resto de bomberos", para así además reconocer su "importantísima y peligrosa labor".

Un encuentro que ha tenido lugar en Salamanca no por azar, sino con motivo de que ha sido una de las comunidades autónomas más azotadas este pasado verano, junto a Galicia.

Según la titular Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, existen profesionales "que han estado haciendo labores de bomberos forestales y no han estado para nada encuadrados donde tenían que estar".

Dicha responsabilidad se la achaca a las autonomías e incluso ha acusado directamente a Mañueco de "precarizar absolutamente" la profesión y no dignificar la misma.

En cualquier caso, ha hecho esta petición extensiva a todas las comunidades autónomas para que "hagan lo que tienen que hacer" que es "encuadrar, dar estabilidad y fortalecer plantillas".

"Es el momento de las comunidades autónomas. La parte del Estado ha hecho su tarea y no puede recaer en los bomberos forestales el acreditar todo el tiempo que llevan prestando esos servicios", ha insistido.