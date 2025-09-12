Villamayor se suma a la Semana Europea de la Movilidad con planes para toda la familia

Villamayor se prepara para una semana diferente, en la que la manera de moverse se convierte en protagonista. Del 16 al 22 de septiembre, el municipio se suma a la Semana Europea de la Movilidad, una cita que recuerda que caminar, pedalear o usar el transporte público no es solo una opción más barata y saludable, también una forma de cuidar el entorno y hacer la vida en el pueblo más cómoda y segura.

El Ayuntamiento ha preparado un programa pensado para que disfruten desde los más pequeños hasta los mayores.

El viernes 19, el Pabellón Dori Ruano se llenará de patines y patinetes en un circuito con distintas pruebas. Al final, cada participante recibirá un “carnet de experto en movilidad sostenible”, un detalle simbólico para animar a seguir moviéndose de otra manera.

Programa de la Semana Europea de la Movilidad

El sábado 20 la bicicleta tomará el protagonismo en el Recinto Ferial. Allí, el Club Ciclista La Escapada organiza una tarde con juegos de habilidad, una gymkana, talleres de mecánica básica y consejos de seguridad.

Será un plan para aprender, compartir y, sobre todo, pasarlo bien sobre dos ruedas. Habrá incluso obsequios para quienes se animen a participar.

No todas las actividades miran al ocio. Entre el 16 y el 20 de septiembre, el Punto de Información Juvenil Casjuvi ofrecerá ayuda a quienes necesiten tramitar la tarjeta Buscyl.

Se trata de un servicio pensado para facilitar las cosas a mayores y familias que en años anteriores se toparon con problemas en la gestión online.

“Movilidad para todas las personas” es el lema de esta edición, y en Villamayor lo hacen realidad con propuestas que mezclan diversión y conciencia. Porque cada pedalada, cada paseo a pie y cada viaje en autobús son una manera de demostrar que cambiar hábitos es posible. Y, además, que hacerlo puede ser divertido.