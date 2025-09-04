El lado más desconocido de Sarah Santaolalla: de protestar contra los desahucios a colaborar con Open Arms

La tertuliana, analista política y activista salmantina, Sarah Pérez Santaolalla, ha llegado a convertirse en una de las figuras más polémicas de la televisión, sobre todo por sus controvertidas declaraciones en defensa de las políticas progresistas y sus críticas constantes a los discursos y prácticas de la derecha.

Sin embargo, en la última semana su nombre ha sonado aún con más fuerza tras insultar a los votantes del Partido Popular y Vox en pleno y riguroso directo: "Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al PP y a Vox", expresó en una conexión para el programa 'Mañaneros'.

Unas palabras que enseguida despertaron el enfado y la indignación de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, que incluso llegó a exigir a la RTVE que "prescinda" de sus servicios y que han generado un gran enfrentamiento entre el PP y la cadena pública.

Esto, teniendo en cuenta que RTVE ha salido en defensa de la colaboradora a través de un comunicado emitido por el presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, José Pablo López, en el que ampara a sus "profesionales" y el "pluralismo político en televisión".

“Los ataques que están sufriendo RTVE, algunos de sus profesionales y colaboradores/as, no son algo casual sino causal. [...] Mi reconocimiento a los que cada día, con aciertos y errores pero con buena voluntad, trabajan por una RTVE más autónoma y consciente de su papel central en nuestra democracia”, señaló López en la misiva.

Los ataques que están sufriendo RTVE, algunos de sus profesionales y colaboradores/as, no son algo casual sino causal.



Las causas tienen que ver con nuestra mayor competitividad y con la promoción del debate político plural desde la tele y la radio pública. En definitiva, con… — José Pablo López (@Josepablo_ls) August 30, 2025

Toda esta situación ha colocado a Santaolalla en el centro del foco mediático, al tiempo que ha incrementado el interés por saberlo todo sobre esta joven jurista, analista política y activista caracterizada por su fuerte carácter y su personalidad arrolladora.

Su trayectoria profesional en televisión es de sobra conocida, pero no se puede decir lo mismo de su lado más personal ni tampoco de su día a día detrás de las cámaras.

Siempre ha sido muy celosa de su vida privada y en ello quizás hayan tenido mucho que ver el "acoso" y las "amenazas", varias de ellas de muerte, que ella misma ha denunciado haber recibido en más de una ocasión como consecuencia de sus comentarios y opiniones en televisión. En definitiva, por su activismo político.

De hecho, hay dudas hasta con su edad. Se sabe que nació en Salamanca en 1999, pero nunca ha trascendido la fecha exacta, lo que genera confusión sobre si Sarah tiene 25 o 26 años.

Tampoco se conoce dónde vive, aunque sí se cree que lo hace entre Madrid y Salamanca, ni otros datos relativos a su etapa académica o profesional previa a la televisión, como los colegios en los que estudió o cuáles fueron sus primeros trabajos.

Su vida en Salamanca

No obstante, la tertuliana sí ha confesado en alguna ocasión haber estudiado Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca y Derecho en la Universidad de León, lo que deja entrever que la activista salmantina también ha residido en la capital leonesa durante el tiempo que estudió el grado de Derecho, a menos que lo cursara en la modalidad online.

Si bien, cabe destacar que también existe cierta controversia sobre si la joven llegó a terminar esta carrera, ya que mientras algunas fuentes lo dan por confirmado, otras tantas señalan que no ha completado la titulación o incluso la presentan únicamente como jurista y analista política.

Por otro lado, no hay constancia de que Sarah cuente con otros certificados adicionales relevantes en su perfil académico.

Sarah Santaolalla en una manifestación contra los desahucios celebrada en Salamanca Sarah Pérez Santaolalla Facebook

Sobre su vida en la denominada ciudad del Tormes, también ha trascendido que allí tuvo uno de sus primeros trabajos en el mundo de la comunicación, en concreto, en la Radio Universidad de Salamanca, así como que fue en la capital donde empezó a desarrollar su faceta activista y también donde protagonizó su primera incursión en la política.

Y es que, curiosamente, fue presidenta de la asociación Jóvenes Vecinos de Salamanca y formó parte de las listas municipales del PSOE en 2023. Además, ya en 2019 acudió a un mitin del exsecretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, tal y como se puede comprobar en su perfil de Facebook.

Sarah Santaolalla con una sudadera de Open Arms en una imagen de redes sociales Sarah Pérez Santaolalla Facebook

Además, en esta red social se ha mostrado como colaboradora de Open Arms, la ONG dedicada al rescate en el mar de migrantes que intentan llegar a las costas europeas, y participando en manifestaciones celebradas en Salamanca contra los desahucios bajo el lema "Hoy otro suicidio, los desahucios matan", o a favor de la apuesta por los barrios.

Aunque se crea que ya no reside en su tierra natal, sí se ha podido confirmar que sigue muy vinculada a ella, así como que pasa mucho tiempo en la ciudad atendiendo compromisos personales y profesionales. Pues es habitual verla en eventos y actividades comunitarias del territorio.

Su 'pareja'

Santaolalla siempre ha mostrado un especial cuidado en no revelar detalles de su vida más íntima y personal, ni siquiera en redes sociales, donde, pese a contar con 60.000 seguidores, sus publicaciones se limitan a sus diferentes apariciones públicas. Y poco más.

Ahora bien, se le ha relacionado con el periodista y presentador valenciano, Javier Ruiz (51 años), conductor de programas como Mañaneros en La 1, desde que ambos fueron vistos juntos en Salamanca y en Valencia, así como colaborando en un curso sobre bulos y desinformación para Juventudes Socialistas en Valencia.

Se dice que mantienen una relación sentimental, pero no, ellos ni lo han confirmado ni lo han desmentido. De hecho, nunca han hablado sobre su noviazgo, independientemente de que han sido varias las veces en las que han sido fotografiados juntos.

Pese a todos estos datos, lo cierto es que su vida personal sigue siendo todo un misterio por resolver. Y así parece que seguirá siendo, pues cada día que pasa, la activista salmantina se vuelve todavía más hermética.