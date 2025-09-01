Regreso histórico: el entrañable salmantino Jero Hernández vuelve al renovado Saber y Ganar

Suena a chiste pero no lo es. En los últimos 28 años hemos conocido a tres papas en el Vaticano, dos reyes de España y varios presidentes del Gobierno, sin embargo, solo se ha conocido un presentador de Saber y Ganar, el eterno Jordi Hurtado.

Un programa mítico de la televisión y que también tiene un hueco reservado en la historia para un salmantino: Jero Hernández.

Y es que, La 2 de TVE ultima el regreso de ‘Saber y ganar’ tras su parón veraniego, y la nueva temporada promete cambios históricos en el formato.

Después de dos meses emitiendo reposiciones, el mítico concurso de Jordi Hurtado volverá con un plató totalmente renovado en San Cugat y novedades que marcarán un antes y un después en la trayectoria del programa.

Entre los grandes protagonistas de esta nueva etapa se encuentra Jero Hernández, el salmantino que se ha convertido en uno de los concursantes más recordados de la historia del programa.

Jero se une a un grupo de seis antiguos concursantes célebres, entre los que también destacan Óscar Díaz (último ganador del Pasapalabra), David Díaz, Victoria Folgueira, Víctor Castro y Manolo Romero, que regresan al concurso coincidiendo con el estreno de la nueva temporada.

Esto se ha sabido gracias a la filtración en redes de Óscar Díaz, que puso una imagen de todos los magníficos, pero posteriormente la retiró.

Jero Hernández es uno de los concursantes más queridos que han pasado por este programa. Aunque todavía se desconoce si su participación se limitará a un especial o si se incorporará de nuevo como concursante regular, su presencia ya ha generado gran expectación entre los seguidores del formato.

Mentor de Orestes

Hay que recordar que Hernández logró acumular unos 200.000 euros en sus diferentes participaciones, y que se convirtió, por ejemplo, en el principal mentor de Orestes.

Era 2008 y él estaba trabajando en la Universidad de Salamanca, su ciudad natal, y un amigo le dijo que había una productora que quería hacer un casting y se animó. “Hicieron una selección de 24 concursantes y yo estaba entre ellos, rodeado de algunas caras más conocidas que tienen un montón de premios y botes de Pasapalabra”, afirmaba hace tiempo a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León en una entrevista.

Aunque al principio se había especulado con un regreso para el 1 de septiembre, de momento habrá que esperar más tiempo.

Además de la vuelta de Jero, la temporada estará marcada por el histórico relevo de Jordi Hurtado en la edición del fin de semana, que pasará a estar conducida por Rodrigo Vázquez, mientras que Hurtado seguirá al frente del concurso de lunes a viernes. Porque Jordi es eterno.

Con estas novedades y el regreso de figuras emblemáticas como Jero Hernández, ‘Saber y ganar’ promete empezar la temporada con fuerza y recuperar la atención de sus seguidores más fieles.