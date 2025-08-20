Un trabajador cae desde una altura de tres metros cuando montaba un aire acondicionado en una vivienda en Salamanca

Un trabajador de unos 45 años ha resultado herido en la tarde de este miércoles, 20 de agosto, en Salamanca.

Según informa el 112 Castilla y León, sobre las 18:28 horas, este ha caído desde una altura de unos tres metros mientras montaba un aire acondicionado en una vivienda de la ciudad, ubicada a la altura del número 30 de la calle Dimas Madariaga.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Local y Nacional de Salamanca y personal sanitario activado por Sacyl.

Nada más llegar, los servicios de emergencias han atendido al herido, que finalmente ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de la capital.