Herida una joven tras salirse de la vía en la playa de Aldeadávila de la Ribera

Imagen de la playa 'El Rocoso' Ayto de Aldeadávila de la Ribera

Una joven de 25 años ha resultado herida esta pasada madrugada tras salirse con su turismo de la carretera en la playa municipal 'El Rocoso', en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca).

Los hechos han ocurrido a las 05:27 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León alertando del suceso y de que la joven había resultado herida.

Tras ello, se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de emergencias del Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, la joven ha sido trasladada en la ambulancia de soporte vital básico hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.