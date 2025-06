Teresa Sancho, la mejor nota de la EBAU en Castilla y León, confiesa sus dudas: "No tengo claro lo que quiero estudiar"

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) celebradas entre el 3 y el 5 de junio en Castilla y León, han dejado muchas alegrías en la provincia de Salamanca.

Esto, teniendo en cuenta que un 98% del alumnado (2.641 estudiantes) que se ha presentado a la prueba en el distrito de la Universidad de Salamanca (USAL), la ha superado, en la mayoría de los casos, con gran éxito.

Sin embargo, como en todo, hay alumnos que han brillado más que otros. Es el caso de Teresa Sancho, la estudiante del I.E.S. Vaguada de la Palma que ha sacado la mejor nota, no solo del distrito de la USAL, sino de todo Castilla y León.

La joven de 17 años ha logrado un 9,99 en la PAU, contando con un 13,91 como nota de acceso a la universidad, tras sacar un 10 en Matemáticas, Lengua e Historia; y un 9,9 en Inglés (fase general); y un 8,5 en Física y un 9,6 en Biología (fase específica).

Una excelente calificación de la cual se enteró por Internet. "Saltó la noticia de que la nota más alta era un 9,99 y que se trataba de una alumna de La Vaguada, y me di cuenta de que era yo", confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Sí esperaba una buena nota porque salió de los exámenes "bastante confiada y contenta". Pero, según reconoce, "tampoco me esperaba ser la mejor porque al final siempre esperas que haya alguien por encima de ti".

Por ello, se confiesa "muy contenta", teniendo en cuenta que la nota lograda le permite acceder a cualquier carrera. Sin embargo, curiosamente, aún ni siquiera sabe la que va a elegir.

"Ahora mismo no tengo claro lo que quiero estudiar, lo estoy pensando, porque decidí que tomaría la decisión después de saber la nota para estar tranquila y que esto no me supusiera un agobio", revela.

Si bien, reconoce que por su cabeza sí ha asomado la idea de decantarse por grados como el de Matemáticas o Medicina. "Aún tengo unos días para pensar en lo que empieza el periodo de matriculación", apunta.

Teresa Sancho, la mejor nota de la EBAU 2025 en Castilla y León y Salamanca, de viaje en Italia

En este sentido, considera que lo peor ya ha pasado. Un intenso e "importante" trabajo de dos años, que ha culminado con una intensa semana y media en la que se estableció un horario para que así le diese tiempo a repasar todos los contenidos "con calma", pero dejándose tiempo "para descansar y estar más relajada". Y lo cumplió.

No obstante, asegura que ese último repaso no le ha servido tanto como todo lo realizado durante el Bachillerato, de la mano de unos profesores "muy buenos y pendientes" que la han "ayudado y preparado muy bien".

Independientemente de ello, eso no ha evitado los nervios y el miedo, en su caso, solo presentes en el primer día. Pues, "una vez que supe lo que era, me relajé", revela.

Ahora que ya puede presumir de haber superado la PAU y con éxito, Teresa confiesa que su truco ha sido el haber llevado "una buena organización, disciplina y constancia con el estudio".

"Sacar fuerzas para estudiar y no dejar vencer a la pereza, porque al final todos estamos cansados y no nos apetece ponernos a estudiar".

Sin embargo, en esas situaciones, ella lo que hacía era ser fiel a sus principios de que "si de verdad quieres algo, hay que ir a por ello".

Así lo hizo y ahora le toca celebrarlo. Algo que está haciendo en Italia, donde se encuentra con sus compañeros de viaje de fin de curso, y que alargará con dos viajes más que ya tiene planeados.

Se le presenta un verano de ocio, diversión y descanso tras dos años frenéticos en los que los libros han centrado toda su atención. Ahora ya por fin le toca disfrutar.