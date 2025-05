Un aparatoso accidente entre una moto y un coche se salda con dos heridos en Salamanca

Dos personas han resultado heridas este domingo tras un accidente de tráfico ocurrido en la capital del Tormes, en el que se vieron implicados una motocicleta y un turismo.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 13:45 horas en la avenida Alfonso IX de León, a la altura del número 46, en una zona de intenso tráfico rodado.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, varias llamadas alertaron de la colisión y solicitaron asistencia urgente para los dos ocupantes de la moto, que habían quedado heridos tras el impacto.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Salamanca, Policía Nacional y personal sanitario movilizando una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil hasta el lugar.

Los dos heridos fueron atendidos in situ por el personal sanitario y posteriormente trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Por el momento, no se ha facilitado información sobre su estado, más allá de que las lesiones no parecían revestir gravedad.

La circulación en la zona se vio afectada durante algunos minutos, hasta que los servicios de emergencia pudieron despejar el área y normalizar el tráfico.