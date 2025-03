“El suicidio infantil existe y no podemos seguir mirando hacia otro lado”

Estamos en la Plaza de San Román, entre calles estrechas y edificios históricos que forman parte de la identidad de Salamanca.

Puntual y sonriente aparece Pilar Samaniego, presidenta de la Fundación Fundaneed, una fundación salmantina dedicada desde hace ocho años a la atención integral de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales y problemas de salud mental.

Hablamos con una mujer que en los últimos ocho años ha dedicado su vida a romper silencios y derribar prejuicios alrededor de las necesidades educativas especiales y la salud mental.

Mientras caminamos, Samaniego confiesa para EL ESPAÑOL de Castilla y León que el origen de Fundaneed fue profundamente personal: nació por su hija, diagnosticada con autismo.

Sin embargo, enseguida comprendió que la misión trascendía su experiencia individual. “Fundaneed empezó por ella, pero ahora pertenece a las más de dos mil familias que ya han pasado por aquí”, asegura notablemente emocionada.

Una necesidad que se hizo realidad

Pregunta: ¿Cómo y por qué nació exactamente la Fundación Fundaneed?

Respuesta: La fundación surgió hace ocho años porque vimos que en Salamanca no había centros integrales para atender a la población infantojuvenil con necesidades educativas especiales.

Sentíamos la responsabilidad de cubrir ese vacío, creando un equipo multidisciplinar. Mi hija fue el motor, pero rápidamente vimos que muchas familias estaban en la misma situación.

Hoy, Fundaneed ofrece atención multidisciplinar que incluye psiquiatría, psicología clínica, logopedia, atención temprana, terapia ocupacional e incluso robótica terapéutica. En la actualidad atienden de manera continuada a unas 150 familias.

"Hemos avanzado, pero aún quedan barreras por romper"

Aunque reconoce los avances logrados en concienciación social, es consciente de que aún queda mucho camino por recorrer:

La sociedad salmantina ha evolucionado mucho en los últimos 25 años respecto a la discapacidad y la salud mental, pero no podemos bajar la guardia. Todavía persisten muchos prejuicios, afirma.

Como abogada, Samaniego destaca además los progresos legislativos en inclusión laboral, aunque insiste en que el verdadero cambio social aún está en proceso.

P: ¿Cuál sigue siendo vuestro mayor obstáculo diario?

R: La financiación, sin duda. Con más recursos podríamos multiplicar nuestra capacidad de ayuda. Hacemos muchísimo con lo que tenemos, pero podríamos hacer maravillas si aumentaran los recursos disponibles.

Momentos que emocionan

Durante la conversación, la fundadora de Fundaneed no oculta la emoción que le produce ver los resultados del trabajo diario de la fundación.

Lo que realmente me llena y me emociona cada día es ver salir a niños de terapia acompañados por sus padres con una sonrisa o escuchar cómo han mejorado su calidad de vida gracias a nuestros profesionales. Esa satisfacción es incomparable, confiesa.

P: ¿Qué mensaje le enviarías a las familias que acaban de recibir un diagnóstico difícil?

R: Les diría que no pierdan tiempo preguntándose "¿por qué a mí?". Hay que actuar, informarse, buscar ayuda profesional, y sobre todo no rendirse jamás. Un diagnóstico no es un final, sino el principio de un camino en el que aprenderán muchísimo más de sus hijos de lo que imaginan.

Sensibilización desde la educación

Uno de los proyectos más destacados de Fundaneed es "Educamental", un programa psicoeducativo llevado a centros escolares en colaboración con la Universidad de Salamanca y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

En estos talleres, los adolescentes aprenden sobre prevención del suicidio, autoestima, relaciones familiares o trastornos alimenticios. Es una iniciativa pionera que ha tenido una acogida espectacular, prueba clara de que algo está cambiando a mejor en nuestra sociedad, sostiene con orgullo.

El futuro desde Salamanca

P: ¿Cómo imaginas Fundaneed en cinco años?

R: La imagino más potente y extendida. Queremos llevar nuestros servicios y programas innovadores a más provincias de Castilla y León y, finalmente, a nivel nacional. El crecimiento nunca ha sido un objetivo en sí mismo, sino una forma de ayudar más y mejor.

La próxima cita solidaria

Aunque prefiere no extenderse demasiado en próximas iniciativas, recuerda que el próximo 29 de marzo se celebrará la II Carrera y Marcha Solidaria “Lucha contra el suicidio”. Sólo queremos sensibilizar y visibilizar esta realidad. No buscamos protagonismo, sino ayudar a quienes sufren en silencio.

La entrevista concluye donde comenzó, en la Plaza de San Román. Pilar Samaniego se despide de forma cercana, con esa naturalidad que la caracteriza, y una última reflexión que resume toda su trayectoria.

"Fundaneed empezó por mi hija, pero hoy tiene vida propia. Se ha convertido en algo mucho más grande y más valioso que lo que imaginé aquel primer día. Ahora es una historia compartida por todas las familias que confían en nosotros y nos permiten acompañarlas", termina.