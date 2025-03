La comarca más despoblada de España está en Salamanca

Hay lugares en España donde cada vez hay más silencio. No porque la gente hable menos, sino porque ya no queda casi nadie para hablar.

En el oeste de Salamanca, hay pueblos que un día estuvieron llenos de vida, una comarca encabeza el triste ranking de la despoblación en nuestro país. Pocos lo sabían hasta ahora, pero los datos son claros: Vitigudino es la comarca más despoblada de España.

En los últimos veinte años, esta zona ha perdido uno de cada tres vecinos. El campo se vacía, las casas se quedan cerradas y las escuelas bajan la persiana por falta de niños.

La edad media de su población ya supera los 57 años, y cada vez es más raro escuchar la risa de un crío en sus calles. Además, casi una de cada cuatro empresas ha desaparecido en apenas una década. Los negocios cierran, los empleos se esfuman y las oportunidades, simplemente, dejan de llegar.

Todo esto sucede en silencio. Sin ruido. Mientras en otros rincones del país se habla de la España vaciada, aquí se vive. Y se sufre. Porque no se trata solamente de cifras: se trata de pueblos sin relevo generacional, de abuelos que no tienen a quién dejar las llaves de su casa, de jóvenes que se marchan porque quedarse no es una opción real.

La comarca de Vitigudino, al oeste de la provincia, es el epicentro de este proceso. Según un análisis reciente, se encuentra entre las cinco zonas de España que más población han perdido en términos relativos desde 2001 y, al mismo tiempo, lidera la destrucción del tejido empresarial de entre las 344 comarcas del país.

Es la más despoblada de España, con una densidad de población que apenas supera los 4,9 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra similar a algunas regiones del círculo polar.

Este fin de semana, la situación de Vitigudino se analizó en profundidad en una conferencia celebrada en Aldeadávila de la Ribera, organizada por el Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa.

Bajo el título “Entre la persistencia y el olvido”, el sociólogo y politólogo Alberto Zamorano presentó estos datos que allí han sacudido las conciencias de muchos: despoblación masiva, envejecimiento récord y un PIB por habitante que ha crecido menos que en ninguna otra zona de España desde 1980.

La conferencia además de una exposición de datos, también despertó debate, ideas y, sobre todo, urgencia. Porque si no se actúa pronto, comarcas como Vitigudino corren el riesgo de desaparecer.