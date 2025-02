El único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Salamanca acusa a los disidentes de "manipuladores y mentirosos"

Noticias relacionadas Vox se queda sin grupo municipal en el Ayuntamiento de Salamanca

El único concejal que le queda a Vox en el Ayuntamiento de Salamanca y que, como "ordena el partido", también portavoz, aunque del Grupo Mixto, ha salido al paso de los expulsados Alejandro Pérez de la Sota y María Carpio, para "defender mi honradez" y acusarlos de "manipuladores y mentirosos".

Rivas, que se "reserva las acciones legales que crea convenientes, a título personal, para salvar mi honestidad tras 33 años de trabajo impoluto", realiza ante los medios de comunicacion, acompañado por el presidente provincial de Vox y procurador, Carlos Menéndez, un relato documentado sobre la situación contable del exGrupo Vox en el Ayuntamiento de Salamanca.

Es que, esta comparecencia, a expensas del escrito de Secretaría municipal donde se "muestre que el único concejal de Vox" es Ignacio Rivas, tal como afirmó mediante una resolución el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que "ni están afiliados ni representan en Vox en el Ayuntamiento de Salamanca", tiene como antecedente las declaraciones de los expulsados en la jornada de ayer.

Así, los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Pérez de la Sota y María Carpio, lamentaron que el partido por el que se presentaron a las elecciones haya dejado caer el grupo municipal que había logrado conformar en el Consistorio salmantino, gracias a la obtención de tres concejales, “antes que afrontar los hechos” que ambos pusieron de manifiesto las pasadas semanas, y “corregir las situaciones inadecuadas que pudieran existir” para continuar con su actividad.

Conocían la documentación contable

Ignacio Rivas, que no quiso entrar en valoraciones políticas, que dejó para el partido, abundó en que "Pérez de la Mota y la señora Carpio tenían toda la documentación contable del grupo municipal". Incluso, Rivas fue más allá al acusar a Carpio de "ocultarla", ya que explicó que el 16 de enero le fue entregada por Intervención la auditoría, que "ella recibió y ocultó".

Rivas no se explica que "teniendo toda la documentación contable me acusen de generar situaciones inadecuadas, insinuando cosas que no han acontecido. Solo con le ánimo de dañar mi imagen personal, tras 33 años de trabajo responsable e impoluto manejando miles de millones de euros en toda mi vida profesional bancaria".

El concejal de Vox acusó a los expulsados, que pasarán a ser concejales no adscritos, mientras que Rivas será el portavoz del Grupo Mixto, ya que la normativa municipal recoge que solo se podrá formar grupo con dos concejales, entrevé que los expulsados "cobrarán más que cualquier otro concejal del Ayuntamiento, quizás ahí esté la cuestión de base", avanzó.

Finalmente, Ignacio Rivas les pidió "ser consecuentes con su palabra y entregar el acta municipal para dejar paso a otras personas que sí representan a Vox, porque los salmantinos votaron a Vox, no al señor Pérez de la Mota y a la señora Carpio, a quienes no conocen la inmensa mayoría de los salmantinos".

Retirada de confianza

La Alcaldía del Ayuntamiento de Salamanca emitió una resolución el pasado lunes que vino a sancionar un informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento, conforme al Reglamento Orgánico de la institución municipal.

Esta resolución estuvo motivada, como también apuntó Ignacio Rivas, por la decisión de Vox de desautorizar la actuación dentro del grupo municipal de los concejales díscolos, y de retirarle la confianza como representantes de partido político en el Ayuntamiento de Salamanca.

Sea como fuere, lo cierto, en estos momentos, es que el Grupo Municipal Vox deja de existir. Que Ignacio Rivas será el portavoz del Grupo Mixto como único concejal de Vox, y que los concejales Alejandro Pérez de la Sota y María Carpio pasan a ser concejales no adscritos, "los que no quiere nadie", sentenció Rivas.