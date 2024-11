Sánchez de Vega defiende que Castilla y León es una Comunidad "muy estable basada en el espíritu de pacto"

El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, presenta en la Universidad de Salamanca el libro 'Castilla y León: 40 años de autonomía". Donde explicó que esta Comunidad es "muy estable basada en el espíritu de pacto".

Así, destacó en declaraciones a los medios de comunicación que, en 40 años de autonomía, "no ha sido una comunidad nacionalista, ni independentista, ni reivindicatoria", con pocos recursos de inconstitucionalidad presentados, que "ha mantenido una actitud leal al conjunto de España y a la Constitución".

Sánchez de Vega opina que el estado de las autonomías "no está en cuestión, porque es muy difícil cuestionarlo, en el que cualquier modificación requiere, primero una reforma del estatuto y, después, que se apruebe mediante una ley orgánica en el Parlamento estatal".

Un asunto que, a su entender, según lo planteado por la Diputación de León "tampoco se da, a pesar de que siempre ha mostrado esa posición, y ha sufrido un deterioro económico muy importante".

El libro: 40 expertos

El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, y el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado

El libro 'Castilla y León: 40 años de autonomía', recoge los trabajos de más de cuarenta expertos en materia autonómica de España y pretende reformular una reflexión "global y multidisciplinar" sobre la autonomía castellano y leonesa en sus primeros 40 años de Estatuto.

La idea surgió el año pasado con motivo de darse la coincidencia de varias efeméride: el cuadragésimo quinto de la Constitución Española y el vigésimo del Consejo Consultivo. Así, se decidió promover un estudio "plural y recopilatorio" sobre lo que ha significado la historia de esta Castilla y León que se originó con el Estatuto de 1983.

El libro, que cuenta con la presentación del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ofrece más de 1.300 páginas. Junto a ello, contiene una amplia bibliografía y documentación, datos y fuentes que sirven al lector para acercarse a la autonomía castellano y leonesa.

El presidente del Consejo Consultivo manifestó, además, que es un libro dedicado al “progreso histórico, jurídico, político y social” de la Comunidad en estos años, en el que participan con sus colaboraciones “los verdaderos protagonistas y testigos de este periodo”.

Así, explicó que se trata de “una aproximación a la percepción de la realidad estatutaria, del pasado, del presente y de su proyección futura, que acerque al lector los principales ámbitos por lo que ha transitado la autonomía en estas cuatro décadas”.

Sánchez de Vega expuso que “la publicación es, a partes iguales, reflexión científica y divulgativa” y sostuvo que pretende ser una obra “plural,” no sólo por el número de autores que participan, sino por la diversidad de enfoques temáticos y personales.

“Creo que el resultado es que el lector podrá entresecar del contraste entre unas posiciones y otras sus conclusiones objetivas. No es un libro político, no es un libro de tendencia política, no es un libro de opinión partidista, es un libro fundamentado por los distintos autores y, principalmente, es un libro jurídico”, señaló.

Más destacado en 40 años

Preguntado por los medios de comunicación acerca de lo más destacado de estos 40 años, el presidente del Consultivo mencionó el “enorme avance” desde el punto de vista jurídico-político, la evolución del propio Paramento autonómico que “ha ido desplantando las alas poco a poco” y también de las instituciones propias con nuevas competencias.

“No se puede comparar el desarrollo de la Castilla y León del año 2013 con la del 2024. Socialmente, económicamente, culturalmente yo creo que hemos dado un vuelco”, celebró, aunque advirtió la necesidad de “seguir trabajando hacia el futuro, con las dificultades, las virtudes, los aciertos y los defectos que se han podido tener durante estos 40 años”.