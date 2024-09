Tres nuevos centros piden impartir clases de religión islámica en Salamanca

El incremento de la población de religión musulmana en la ciudad de Salamanca, a lo largo de los últimos años, es un hecho innegable, que queda de manifiesto en barrios como Garrido, donde existe una mezquita. Hasta el momento son tres para este curso los que han solicitado estas clases: CEIP León Felipe, Filiberto Villalobos y Rufino Blanco, todos ubicados en la capital salmantina.

Ante este fenómeno migratorio, el sistema educativo sufre alteraciones para dar cabida a todos los credos y civilizaciones, como es el caso del aumento de los alumnos musulmanes. Por eso, la asignatura de Religión Islámica ya tiene presencia en el sistema educativo de Castilla y León, y cada vez suben las peticiones de familias islámicas para que sus hijos estudien esta religión en los colegios.

En el caso concreto de la provincia salmantina, los datos que se están manejando con vistas a este curso escolar así lo ponen de manifiesto. A estos tres colegios de la capital, se suman otros dos que ya lo habían solicitado en cursos anteriores, como son el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beatriz Galindo, situado en el barrio Vidal. En este caso, con 28 peticiones correspondientes a otros tantos alumnos.

Y otro grupo de solicitudes partió desde el Centro Rural Agrupado (CRA) Alhándiga, ubicado en Beleña. En este caso, eran 14 alumnos los que demandan recibir clases de Religión Islámica. Además, la normativa exige que para que se puedan impartir estos estudios hace falta un mínimo de diez alumnos solicitantes por centro y en ambos centros este requisito se cumple holgadamente.

Sin embargo, el hecho de que haya alumnos que soliciten estudiar la doctrina islámica no garantiza que las clases de Religión Islámica vayan a impartirse, dado que resulta obligatorio encontrar profesor. No es una tarea sencilla, porque durante los tres últimos cursos hubo solicitudes procedentes también desde el colegio Beatriz Galindo, pero al final no pudieron impartirse las clases porque no se consiguió ningún docente.

Son escasos los profesores de educación islámica, en enero de 2022 eran 106 maestros en el Estado español- y, por otra parte, deben estar dispuestos a trasladarse a la provincia o a desplazarse semanalmente desde otra ciudad.

Nivel formativo

La Junta recuerda que su cometido en estos casos es trasladar las peticiones a la autoridad eclesiástica correspondiente, que es quien debe facilitar el profesorado con la titulación pertinente.

En el caso de la religión islámica, el acuerdo rubricado entre la comunidad musulmana y el Estado español establece que la enseñanza religiosa islámica será impartida por profesores designados por la Comisión Islámica de España, que es la que propone a los docentes, que además de poseer una titulación en Educación Primaria o Secundaria, deberán formarse posteriormente en cursos propios de la citada comisión.

Se trata de una situación similar a la que se origina, por ejemplo, cuando resulta preciso contratar nuevos profesores de Religión Católica para un determinado colegio e instituto, dado que en esos casos la solicitud para seleccionar un docente especializado en la materia se remite al Obispado de la Diócesis católica correspondiente.

Hay que tener en cuenta que el perfil del futuro docente debe reunir diferentes aspectos, como un buen dominio del español para impartir las clases y que tenga un determinado nivel formativo.

Un derecho reconocido

Por su parte, la Comisión Islámica subraya que los alumnos tienen reconocido el derecho a la enseñanza religiosa islámica en centros públicos y concertados, tal y como se recoge en el Acuerdo de Cooperación firmado entre el Estado Español, y la Comisión Islámica de España, en el año 1992.

"Nuestras hijas e hijos en edad escolar pueden estudiar la asignatura de religión islámica, siempre que los padres lo soliciten en los centros educativos, y haya un número mínimo de alumnos por centro", subraya la Comisión Islámica.

Los alumnos de Educación Primaria tienen a su disposición los libros 'Descubrir el Islam', supervisados por la Comisión Islámica de España, y cuyos contenidos se adecúan al currículo oficial de enseñanza del islam, aprobado por la Comisión Islámica de España.

Además, desde la Comisión Islámica de España se pone a disposición de los padres y de los profesores una comisión técnica de educación, para informar, asesorar, y hacer seguimiento de la implantación de la enseñanza religiosa islámica.

300.000 alumnos en toda España

La Comisión Islámica de España lleva muchos años trabajando para que los alumnos musulmanes puedan estudiar religión islámica en los colegios e institutos de España. En la actualidad estima que hay hasta 300.000 alumnos musulmanes en edad escolar, que se pueden beneficiar de las clases de Religión Islámica.

Cada año la Comisión Islámica recaba los datos de las solicitudes de padres que ha habido en las Comunidades Autónomas, y pide la contratación de profesores de religión en los centros. Por ello, es muy importante que las madres y padres presenten las solicitudes en los centros educativos en los que estudian los hijos, marcando la casilla de enseñanza de la asignatura de Religión Islámica.