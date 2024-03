Sémper "votaría" al alcalde de Santa Marta al reivindicar para el PP la cultura, que "no es patrimonio de la izquierda"

Santa Marta de Tormes ha tenido en la mañana de este miércoles, cuando la Universidad de Salamanca realiza un emotivo acto de "reparación y de desagravio" al rector perpetuo, Miguel de Unamuno, una visita muy especial, del "agrado y satisfacción" de su alcalde, David Mingo. Aprovechando su visita a Salamanca para asistir al acto de doctor honoris causa a Unamuno, el portavoz nacional del PP y vicesecrtario de Cultura, Borja Sémper, conocía de primera mano, la de Mingo, toda la gestión cultural que realiza el Ayuntamiento, como son los cinco museos y la Isla del Soto.

Borja Sémper lo tiene claro: "Yo te votaría. ¿Cómo lo haces? Este hombre es como para votarle. Estoy muy emocionado y créanme que no lo digo porque me toque decirlo y porque estén aquí los anfitriones. Y es que es verdad. Imagínense ustedes salir de Madrid, imagínense salir de la centrifugadora de la política madrileña, poder venir a Salamanca, tener un encuentro o tener la oportunidad y el privilegio de asistir a la investidura de Miguel Unamuno como doctor honoris causa. Dar un paseo con el alcalde de Salamanca por la ciudad. Y luego venir prácticamente sin solución de continuidad geográfica, a un municipio como es este y que David vaya enseñándome y teniendo la oportunidad de conocer, salir de mi ignorancia para conocer las extraordinarias cosas que se hacen en muchos sitios de España, pero singularmente en este municipio, a través del arte, a través de la cultura, en cualquiera de sus expresiones y cualquiera de sus especialidades".

Junto al alcalde de Salamanca y presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el resto de la Corporación municipal, vio "lo que en materia cultural el municipio de Santa Marta de Tormes está realizando. La transformación que el municipio ha sufrido a lo largo de los últimos cuatro o cinco años, en virtud de los esfuerzos que hemos realizado para conseguir que la cultura sea el eje dinamizador y el eje de cambio del municipio", explicó David Mingo.

Cinco museos en el municipio y la Isla del Soto: gestión de recursos

Borja Sémper visita Santa Marta en compañía del alcalde, David Mingo, y del presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo

Generar cinco museos en los últimos cuatro o cinco años, "no es una cuestión menor. El Museo de la Moto, el Museo José Fuentes, el Museo de Grabado, las salas expositivas que existen de Miguel Delibes en el Centro de Interpretación de la Isla de Soto, la Sala Expositiva Tragaluz, así como la Sala Jorge Navarro en la Escuela de Música, hablan un poco de la apuesta que el Ayuntamiento de Santa Marta, pero en definitiva, el Partido Popular en la gestión del Ayuntamiento de Santa Marta, ha realizado para generar una oportunidad al municipio".

Mingo dejó clara su apuesta por la cultura: "Podemos no saber mucho de arte, pero lo que sí sabemos es lo que genera y las oportunidades de vida que puede generar el hecho de que Santa Marta sea ese gran atractivo turístico para toda la provincia, pues es una oportunidad para que, un municipio como el nuestro pueda tener un desarrollo de su comercio y de su hostelería, gracis a la puerta de entrada que es la Isla del Soto y gracias a ese 1,4 millón de turistas que pernoctan todos los años en Salamanca, y que pueden tener la oportunidad de que vean todo lo que ofrece Salamanca, que es muchísimo, pues de ver una cosa diferente, una alternativa distinta, como se le ofrece en Santa Marta".

El alcalde de Santa Marta explicó cómo logra gestionar esta política "con menos recursos que antes": "Buscando la máxima eficiencia con los mínimos recursos posibles. Y ese es el mérito de haber hecho lo que se ha hecho y como somos. Y creemos que en el Partido Popular esta es una forma de hacer política, igual que lo aplicamos, al presupuesto, a las calles, al agua o a cualquier infraestructura básica. Lo hacemos también a la cultura y por eso creemos que esta también es una materia que es patrimonio tan nuestra como de otros. Nosotros no la queremos, no hablamos solo en exclusiva de estas cosas, pero desde luego nadie nos puede dar lecciones en algo que estamos demostrando que somos ejemplo de eficiencia y eficacia y de poner a la gente en el objetivo de las políticas de cambio y de transformación, en este caso de Santa Marta, a través de la cultura.

La España que "funciona hoy"

Sémper no dejó pasar la ocasión para hablar del Gobierno Sánchez: "Es una inmensa suerte y un reflejo de lo mejor de la política este vieje. Vivimos tiempos en el que la política es poco edificante. Quienes gobiernan el país, proyectan día sí y día también lo peor de la política, el valor de la palabra dada ha perdido su prestigio. La verdad y la mentira son indistinguibles, los intereses particulares, los intereses de partido superan los intereses generales y podría dar la sensación, muchos ciudadanos hoy en España podrían tener la sensación de que todos los políticos son iguales, y no es cierto. Podrían tener la sensación de que los políticos están ensimismados en sus problemas. Y no es cierto. Por eso mi vocación como portavoz nacional, pero sobre todo como vicesecretario de Cultura, es evidenciar la España que funciona hoy".

"Una España que funciona, que hunde sus raíces en el municipalismo. Y la cultura es un elemento fundamental de transformación de las ciudades también. Ideológica o políticamente, durante mucho tiempo en este país ha dado la sensación, y no diré que por falta de responsabilidad del Partido Popular a la hora de contar lo bien que lo hacíamos. Pero ha podido dar la sensación de que la cultura es patrimonio de una tendencia ideológica, de que la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, es patrimonio de la izquierda. Y esto no es cierto. La cultura es de todos. En todo caso, también de quienes no son de izquierdas. Pero si seguimos abonando la idea de que la cultura es de todos, solo vamos a favorecer las expresiones artísticas y a nuestros autores".