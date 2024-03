Guilarte suplica la renovación del CGPJ: "Lo nuestro se debe aislar de toda esta bipolarización política que les envuelve"

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, suplicó hoy la renovación “de una vez por todas” del órgano judicial que encabeza de forma interina y que lleva cinco años con el mandato caducado. “Lo nuestro se debe aislar de toda esta bipolarización política que les envuelve”, consideró hoy en declaraciones recogidas por Ical durante el acto inaugural del curso sobre ‘Responsabilidad civil y seguro’, que se celebrará hasta el miércoles en el Edificio de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca, organizado por la Facultad de Derecho y la Escuela Judicial del CGPJ.

Un curso que el magistrado calificó como “un soplo de aire fresco” en medio de las “vicisitudes” que el Consejo General del Poder Judicial está atravesando últimamente. “No es momento para que yo haga referencia aquí a una situación insoportable que estamos padeciendo, pendientes de decisiones que se están tomando o se debieran tomar en el ámbito político, frente a las cuales asistimos inermes a ver si una vez alguien se ponen de acuerdo y conseguimos de una vez que el Consejo tenga una legitimidad a través de la designación de nuevos vocales mediante los procesos determinados a tal efecto”, manifestó durante su turno de palabra para cerrar el acto inaugural.

En este punto rememoró una anécdota que atribuyó a Miguel de Unamuno, exrector de la Universidad de Salamanca, para ilustrar su situación de interinidad. “Me paran por la calle y me preguntan si por casualidad no seré el presidente… Respondo que por casualidad no, por longevidad. Soy el más viejo de los que están en el Consejo, aunque no lo parezca, lo soy. Y eso es lo que legitima aquí mi presencia, nada más”, refirió, matizando que es “imprescindible” quien dirija este tipo de actos esté dotado de una “plenitud legitimadora” que, según reiteró, él no posee. “Entonces, el ruego persistente a quien corresponda, por si le llega, es que de una vez por todas procedan a renovarnos para poder tener una plenitud legitimadora que ahora no tenemos”, zanjó en este sentido.

Un curso "espectacular, magnífico y maravilloso"

Sobre el curso inaugurado, que calificó como “espectacular, magnífico y maravilloso” indicó con “nostalgia” que el hecho de inaugurarlo tras haberlo clausurado también habla de su veteranía. “Yo era alumno también, en un primer momento, escuchando a los maestros. Luego fui ponente. Aquí en Salamanca hacíamos cursos de la ley de ordenación de la edificación, ya ha llovido. Hoy estoy en una tercera fase, la última, depuras de clausurar e inaugurar ya no me queda vida académica”, comentó al respecto.

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, fue el encargado de abrir el acto inaugural con un mensaje de agradecimiento al Consejo General del Poder Judicial. “En nuestro estado, los jueces siempre tienen la última palabra. Hace 25 años tuve la ocasión de colaborar por primera vez con el CGPJ. Se me recibió con gran cortesía. Y de aquello surgió un pequeño libro sobre la publicidad de las sentencias en el ámbito contenciosos administrativo que, finalmente, se lo dedicamos a los jueces, silenciosos guardianes del estado de derecho”, refirió

El curso está dirigido por el presidente de la Audiencia de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez. “Este curso de formación sigue siendo un acierto, porque permite disfrutar de esta universidad y de la ciudad. Bienvenidos y gracias por haber escogido este curso. Lo hemos hecho con mucha ilusión con materias de actualidad y tenemos la suerte de contar con personalidades que dominan estas materias a la perfección.

La sesión inaugural contó también con la presencia de Fernando Carbajo Cascón, catedrático de Derecho Mercantil, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Salamanca, además de José Antonio Vega Bravo, presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca y María Jesús Millán de las Heras, directora del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial.