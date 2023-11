García Carbayo se desmarca de Vox: "Nosotros no convocamos ante las sedes de otros partidos"

El presidente del Partido Popular de Salamanca y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, no dejó pasar la ocasión hoy, en una visita a diversas empresas salmantinas, para recordar que cuando dirigentes de otros partidos políticos "azuzaban a ir contra las sedes del PP, muchas de ellas fueron ultrajadas". En este sentido, Carbayo fue un poco más explícito al apuntar que "tuvimos que sufrir también que políticos de otros partidos animaran a ir contra nuestras sedes para manifestarse y azuzaran esos comportamientos. Es lo mismo que hicieron aquellos que no se comportaron noblemente, que no se comportaron como se tiene que comportar un político con responsabilidad".

Con este pero, a continuación García Carbayo se desmarcó de Vox en cuanto a las concentraciones frente a las sedes del PSOE. Ya que, recalcó, como había hecho en la presentación de la concentración de este domingo, "Nosotros no convocamos ante las sedes de otros partidos políticos".

Esta respuesta del dirigente popular salmantino viene a cuento ante la concentración realizada por Vox ante la sede socialista en Salamanca, que logró concentrar a unas dos mil personas y que, además, contó con la presencia del portavoz en las Cortes de Castilla y León y presidente en Salamanca, Carlos Menéndez, y el procurador Javier Teira. Ante ella, García Carbayo puso como ejemplo la realizada por el PP en la plaza del Liceo este domingo, que consiguió aglutinar a unas 21.000 personas, según informó ayer la Subdelegación del Gobierno, y que estuvo presidida por el presidente el PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Una concentración, según Carbayo, "ordenada y pacífica".

"Seguiremos convocando"

El presidente del PP de Salamanca, y visto que la investidura sigue adelante, ya que está prevista para este jueves y viernes, dejó claro que el PP "seguirá convocando como lo estamos haciendo para que todo el mundo, con plena libertad, decisión, firmeza y rotundidad, pueda hacerlo de una forma pacífica y sin crear ningún problema del orden público".

La manifestación de ayer fue "la respuesta de una gran mayoría de los salmantinos y de todos los españoles a estos acuerdos. No queremos esos acuerdos y nos vamos a seguir movilizando por todos los cauces, por el cauce institucional, por el cauce legal, por el cauce político y por el cauce social, vamos a seguir haciendo nuestra voz, vamos a seguir llenando las calles para manifestar nuestra oposición a todos estos acuerdos y a una política que solo es buena para una persona en España, que es para Sánchez y que es mala para todos los españoles", finalizó su análisis de la concentración de ayer.

