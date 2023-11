'B. B. King Spirituals' del coro estadounidense Chicago Mass Choir: los grandes del góspel en Salamanca

Salamanca es una ciudad de cultura, en el sentido más amplio de la palabra, y en ella cobra especial relevancia la música. Ahora, con la llegada de la Navidad, son varios los conciertos que se celebran para vivir, de una manera distinta, esas fechas. Es el caso del góspel, esa música espiritual o evangélica, que tiene su origen en la religión más profunda estadounidense, y que surgió de los cientos de iglesias pentecostales, protestantes evangélicas afroamericanas en el siglo XIX y que se hizo muy popular durante la década de 1930.

En esta ocasión será Salamanca la que pueda disfrutar y emocionarse con un espectáculo interpretado por el Chicago Mass Choir, y está dedicado a B. B. King, una leyenda de la música popular americana, sobre todo en el blues, primo hermano del góspel.

La cita tendrá lugar el 22 de diciembre en el CAEM de Salamanca a las 21:00 horas y las entradas están disponibles a través de la web www.ciudaddecultura.org y en Taquilla Liceo.

'B. B. King Sings Spirituals'

En esta producción Chicago Mass Choir revive la música puramente góspel que grabó la leyenda del blues en 1959 en el disco 'B.B. King Sings Spirituals'. Un emotivo regreso a los himnos de las iglesias de su infancia en Misisipi. Chicago Mass Choir en este homenaje a B. B. King vuelve a traer a los escenarios del presente los viejos himnos que nos devuelven el fuego y la belleza del pasado.

The Chicago Mass Choir, fundado en 1988 por James C. Chambers, ha emocionado a públicos de todo el mundo con la belleza de sus voces, la contagiosa energía de su ritmo y sus conmovedoras canciones de esperanza. Los discos de Chicago Mass Choir han alcanzado las listas de éxitos de góspel de Billboard al menos en dieciséis ocasiones. Han colaborado con una gran variedad de artistas en grandes producciones: Bob Dylan en Gotta Serve Somebody, Umphrey´s Mc Gee, Onirama, Dr. Bobby Jones Show y en los musicales Three Mo Tenors y The Colored Purple.

