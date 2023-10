Joaquín Almunia: "Amazon tiene que cumplir las reglas"

El excomisario europeo de la Competencia Joaquín Almunia participa en la Universidad de Salamanca en el debate '¿Cómo construir mercados más justos?', donde se refirió a las grandes plataformas tecnológicas, como por ejemplo Amazon y su problema con la Unión Europea. Así, Almunia dejó claro que el objetivo de la UE "no es que desaparezcan las plataformas tecnológicas. El objetivo es que no desaparezcan nuestros derechos por el hecho de estar prestando nuestros datos a estas plataformas tecnológicas".

Con un principio de intenciones del excomisario y exministro socialista de que espera que Amazon "no acabe, porque todos o muchos de nosotros usamos Amazon para comprar libros y otras cosas". Dejó claro Almunia que "Amazon tiene que cumplir las reglas. Ya que pesa sobre ella alguna decisión política de competencia por las que ha tenido que pagar o ha tenido que corregir conductas y en algunos casos pagar multas".

Explicó Joaquín Almunia que "en Europa y en Estados Unidos y en otros países, existe ahora una regulación también para doblar el poder de convicción de las reglas de la competencia. Una regulación que se aplica en función de los mismos principios de las reglas de competencia y está empezando a aplicarse. Y Amazon y Apple y Google y Facebook y Microsoft, todos los grandes saben que esa aplicación de las reglas ahora será más rápida y tiene las mismas consecuencias en términos de prohibir determinadas conductas o castigar determinadas conductas contrarias a las reglas, con multas muy importantes también".

El papel de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia

A continuación se refirió a la Comisión Nacional del Mercado de Competencia que, a su entender, "desempeña un papel muy importante y tiene muy buena reputación en el resto de la Unión Europea y fuera de las fronteras europeas. Y ese cumplimiento no siempre es fácil. Pero para los ciudadanos, para los usuarios o consumidores, es fundamental y mucho más en la era digital, donde las grandes plataformas tecnológicas tienen un poder de mercado tremendo".

Almunia dejó claro que "se está produciendo una tendencia hacia el cuasi monopolio. Los mercados digitales en muchas áreas los utilizamos todos los días. Los servicios digitales, conectamos con un motor de búsqueda o buscamos información, nos conectamos en una red social y eso es una gran ventaja para todos los usuarios y para los ciudadanos en general. Pero eso tiene sus riesgos y uno de los riesgos es el abuso de las grandes plataformas tecnológicas con la utilización de nuestros datos, los que les prestamos todos los días gratis, pero que ellos hacen un gran negocio procesando esos datos, construyendo grandes bases de datos y creando muchos servicios para que sus carteras y su cuenta de resultados engorden mucho gracias a los datos que nosotros les prestamos gratis y no sabemos qué hacen con ellos".

Finalmente, preguntado por los periodistas respecto a la autorregulación para que tengamos mercados más justos, Joaquín Almunia explicó que "la autorregulación, si es de verdad, es bienvenida, pero a veces es una cortina de humo para decir no me regule usted, que yo me lo arreglo. Y el arreglo suele ir en favor de sus intereses, pero no de los nuestros como usuarios o consumidores".

