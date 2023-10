Evacuan a una mujer de 57 años indispuesta en una senda de montaña en las Batuecas

Una mujer, de 57 años de edad, tuvo que ser rescatada en helicóptero, al sentirse indispuesta y no poder continuar con la ruta de senderismo que realizaba en el Parque Nacional de las Batuecas, hasta el punto de no poder continuar caminando. El suceso se registró en las inmediaciones de la Portilla Bejarana, en Herguijuela de la Sierra. La mujer estaba consciente y mareada, en una zona a la que no se puede acceder en E

El 112 Castilla y León recibe una llamada a las 16:48 horas que solicita asistencia para una mujer de 57 años quien se halla realizando una ruta de senderismo en el Parque Nacional de las Batuecas y ha comenzado a sentirse indispuesta, hasta el punto de no poder continuar caminando, en las inmediaciones de la Portilla Bejarana, en Herguijuela de la Sierra. Explican que la afectada se encuentra consciente y mareada en una zona a la que no se puede acceder en vehículos por tierra.

El 1-1-2 da aviso de esta petición al centro coordinador de emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León, desde el que se moviliza el Grupo de Salvamento y Rescate, cuyo helicóptero sale hacia la zona con el equipo de rescate a bordo.

Una vez en la zona, el helicóptero consigue aterrizar en el collado en el que se encuentra la mujer afectada, a quien los rescatadores atienden y acompañan hasta la aeronave, que vuela posteriormente hasta la localidad de La Alberca, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias traslada a la paciente al centro de salud. El centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León supervisa el operativo.

