El nuevo gobierno Carbayo inicia las Ferias de Salamanca con el sello de la continuidad

Las Ferias y Fiestas de Salamanca en honor de la Virgen de la Vega darán mañana el pistoletazo de salida con una nueva Corporación municipal, en la que el PP ya tiene mayoría absoluta. Por ello, y con el aumento en el número de concejales, el alcalde, Carlos García Carbayo, ha realizado una remodelación en diversas áreas para dar cabida a todos los ediles. Así, en lo que respecta a Festejos y Tradiciones la nueva concejala es Carmen Seguín, y en cuanto a Cultura y Turismo, es Ángel Fernández Silva.

Este nuevo equipo, a buen seguro, que se encontró ya formalizado el programa de Ferias y Fiestas que va del 7 al 15 de septiembre, con todo un amplio abanico de actividades para todos los públicos y edades. Lo que no es menos cierto es que, comparándolo con ediciones anteriores, está marcado con el sello de la continuidad, salvo la inclusión de alguna actividad nueva y el cambio de artistas. Todo lo demás se sucede año tras año.

Para abrir boca, mañana viernes será el turno de la XVII edición del Festival de Artes de calle con el espectáculo Rodeo programado en el Patio Chico y Cirkomotik en la Plaza de la Concordia. La apertura del Mercado Medieval, el grupo salmantino 1945 que actuará en el parque de Nebrija, los fuegos artificiales desde el río Tormes y, ya por la noche, el primer gran concierto con Vanesa Martín, en la Plaza Mayor, donde se espera el primer gran lleno de las Ferias.

Además, a todas estas actividades se sumarán los ritmos de las charangas y los cabezudos que recorrerán diversas calles de los barrios, así como el espectáculo 'El Aguafiestas' en el Liceo y el encendido del alumbrado en el Recinto Ferial de La Aldehuela, ya por la noche.

Las actividades: horarios y lugares

Festival de Artes de Calle Salamanca 2023

El público familiar tiene su primera cita, a las cinco de la tarde con el tradicional Mercado Medieval en la Vaguada de la Palma, que permanecerá abierto en ese mismo lugar hasta el domingo 10 de septiembre. Más de 180 puestos de artesanía, alimentación, restauración y talleres. También habrá un rincón infantil con diferentes actividades y juegos de ingenio, puntería y habilidad. Además, el mercado contará con una exposición de aperos de labranza, taller de monedas, taller de alfarería, taller de pintacaras o taller de cuero. Y habrá grupos de música, teatro, personajes fantásticos y cuentacuentos

La tradicional Ofrenda Floral en honor de Santa María de la Vega, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración la Asociación del Traje Charro, partirá a las siete de la tarde de la Iglesia del Arrabal y continuará el recorrido por el Puente Romano, Rector Esperabé, calle Veracruz, calle Libreros, calle Compañía, calle Meléndez, plaza del Corrillo, Plaza Mayor, calle Quintana, Rúa Mayor y Plaza de Anaya para finalizar en el atrio de la Catedral. Allí todos los participantes que lo deseen podrán depositar sus ramos de flores. Esta actividad cumple su XXXIII edición y cuenta tradicionalmente con la participación de numerosas agrupaciones y asociaciones de la ciudad y de la provincia.

Mañana también comienza el XVII Festival de Artes de Calle con el espectáculo ‘Rodeo’, de la compañía andaluza La Banda del otro, en el Patio Chico. Y ‘Cirkomotik’ en la Plaza de la Concordia, un parque de juegos compartidos, basado en elementos y conceptos de equilibrio, habilidad, coordinación, motricidad y circo.

En el Teatro Liceo están previstas dos funciones de la comedia ‘El Aguafiestas’, protagonizada por Josema Yuste y Santiago Urrialde.

A las diez de la noche comenzará el espectáculo pirotécnico ‘Vulcano Magia’, ofrecido por Pirotecnia Vulcano, una colección de fuegos artificiales diseñados especialmente para nuestra ciudad que tendrán una duración de 16 minutos y se lanzarán desde los entornos del Puente Romano. Se lanzarán 368 kilos de pólvora.

Las medidas de tráfico y seguridad previstas durante el lanzamiento de los fuegos artificiales mantienen la notable ampliación del perímetro de protección para peatones y vehículos, al igual que en años anteriores, por lo que se cortarán el tráfico, con el fin de facilitar el tránsito peatonal, el puente de Enrique Estevan, la calle de San Pablo, el paseo de Rector Esperabé y el paseo de San Gregorio.

Y a las doce de la noche será el encendido del recinto ferial en La Aldehuela.

Programación musical

Vanesa Martín en un concierto en Alicante en 2019.

La programación musical de mañana la protagonizan el grupo salmantino 1945 y la cantante Vanesa Martín.

1945 es el resultado de la unión de cinco músicos experimentados provenientes de otros grupos (K-OS, Evil Rise, Sarah Evil…). Abanderan una mezcla de metal/Power/thrash ecléptico lleno de fuerza y velocidad. Han actuado en el Festival Extremúsika, junto a artistas como Marea o Celtas Cortos, además de acompañar en los escenarios durante el verano a grupos consolidados como Mago De Oz, Mojinos Escozíos, Sober, Lujuria y Heretic Order. Después de una pequeña gira por España y el Reino Unido 1945 lanza su álbum “Heavy Metal is nor for sale”, once canciones de puro heavy metal. El concierto está previsto a las ocho y media de la tarde en el parque Elio Antonio de Nebrija y tendrá una duración de una hora.

A lo largo de sus más de quince años de carrera musical, Vanesa Martín ha levantado pasiones entre un público que sigue fielmente sus pasos y al que ha ido cautivando a fuerza de canciones vitales, cálidas, emotivas y directas. Sus conciertos son una muestra perfecta de su insólita capacidad de comunicación con sus seguidores, una conexión de corazón a corazón. Este 2023 está inmersa en la gira de su último trabajo, “Placeres y Pecados”, en la que Vanesa interpreta parte de las canciones que forman este nuevo repertorio, así como los éxitos de su carrera. El concierto comenzará a las once de la noche en la Plaza Mayor y el acceso es libre hasta completar el aforo.

