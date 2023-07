Llega a Alba de Tormes un acontecimiento excepcional

Viacrucis el Musical es una oración-espectáculo donde se fusiona el mundo de los musicales con la más profunda tradición cofrade. Un concierto-oración cuajado de emoción, sentimiento, pasión.

Con un elenco formado por los mejores actores del país es obra de Toño Casado, sacerdote y artista, autor de 33 el Musical y otras muchas obras representadas en muchos países.

Tras estrenarse en la Mezquita de Córdoba y representarse en las catedrales de Madrid, Valladolid y Zaragoza, llega a Alba de Tormes de una manera auténticamente extraordinaria, enmarcada en el Jubileo de Santa Teresa de Jesús. Será los días 6 y 7 de octubre de 2023 en la Basílica de la Anunciación.

Revive la historia, recorre esta senda de Pasión como nunca lo has vivido, en un acontecimiento excepcional en un espacio único. Asiste con Santa Teresa el Viacrucis como no lo has vivido nunca.

La sesión de las 12 horas, tanto el viernes como el sábado, están pensadas para grupos de escolares o mayores que viven en residencias.

via crucis el musical alba de tormes

