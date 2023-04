Alejandra de Rojas, una aristócrata con vínculos reales en Ciudad Rodrigo: los secretos de la supuesta hija del rey Juan Carlos

Son varios los asuntos que están marcando la actualidad informativa del momento. Sin embargo, si hay un tema que destaca por encima del resto ese es el de la supuesta nueva hija secreta del rey Juan Carlos.

Fue hace una semana cuando esta nueva bomba que vuelve a salpicar a la Familia Real salió a la luz. Sin embargo, no fue hasta pasados unos días cuando diferentes medios de comunicación consiguieron poner nombre y apellidos a esta supuesta hija del padre de Felipe VI de la que todo el mundo habla, pese a que el propio rey ha llegado a romper su habitual hermetismo para desmentir esta información.

Todo apunta a que se trata de Alejandra de Rojas, una aristócrata muy conocida por la prensa especializada por su fuerte vinculación con el mundo de la moda, por su faceta de influencer y por sus relaciones amorosas, primero con Luis Medina, en el punto de mira por su relación con el denominado 'caso mascarillas', y después con su actual marido, Beltrán Cavero, sobrino de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Y es que, aunque actualmente Alejandra vive a caballo entre Toledo, donde reside junto a su marido y a su hijo, y Madrid, hasta donde suele trasladarse con bastante frecuencia por motivos laborales, lo cierto es que la aristócrata también mantiene un fuerte vínculo con Salamanca, pues lo que se comenta es que ella nació fruto de una presunta relación entre el rey Emérito y una aristócrata llamada Rosario Palacios con la que, al parecer, el Monarca se veía en Salamanca, ciudad a la que a Su Majestad le encantaba ir a cazar y en la que Eduardo de Rojas, político, ganadero, quinto conde de Montarco y marido de Rosario, que reconoció a Alejandra como hija y le dio sus apellidos sin que nadie sospechara que podría no ser su hija biológica, poseía el conocido Palacio de Montarco de Ciudad Rodrigo, uno de los más conocidos de la ciudad que terminaron vendiendo a una familia de Madrid y que hoy se ha convertido en un espacio para la celebración de eventos y, especialmente, de bodas.

Cabe destacar que Eduardo de Rojas y Ordóñez, antes de contraer matrimonio con Rosario Palacios, madre de Alejandra y de su hermano Julio, estuvo casado con María Pardo-Manuel de Villena y Jiménez, con la que tuvo 5 hijos, entre ellos Ana, quien se ha situado en el foco mediático en más de una ocasión a causa de las diferentes polémicas que han salpicado a ambas familias.

La 'hermanastra' de Alejandra, quien figura en la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo como suplente, otra relación más que une a la supuesta hija del Rey con la capital charra, no solo ha hablado públicamente de la herencia de su padre y ha criticado a la madre de la supuesta hija secreta del rey, sino que también ha llegado incluso a comentar lo tanto que se diferencian su vida y la de Alejandra, con quien desde la muerte del conde no mantiene ningún tipo de relación, y a desvelar que, aunque efectivamente ella tenía constancia de que Alejandra no era hija biológica de su padre, lo que pensaban es que podía ser hija de un amigo portugués de Rosario llamado Rui.

