Salamanca exige al Gobierno que "cumpla con su palabra y se comprometa" con la Ciudad del Español "sin agravios comparativos"

Tanto el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, como el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, piden que todas las instituciones "cumplan con los compromisos anunciados de apoyo al Centro Internacional del Español". Ya que, en palabras del rector, "aún estamos pendientes, porque no se nos ha transferido la subvención comprometida por el Gobierno de España" que suponen 2,5 millones de euros. Peso a ello, asegura Rivero, "todas las actividades que se han programado se van a realizar en los próximos meses. Y también, por supuesto, los proyectos de investigación que están aquí previstos".

Así, el rector habla de "agravios comparativos" respecto a otros territorios. Como por ejempo La Rioja, que recibe "entre 40 y 80 millones anunciados por el Gobierno de España, incluso ya se está hablando de los ochenta millones y, eso, es una comparativa un tanto asimétrica. Pero lo peor es el retraso en el caso de las subvenciones al Centro Internacional del Español de Salamanca".

El rector, Ricardo Rivero, junto al alcalde, Carlos García Carbayo, hablaron para los medios de comunicación en la clausura de la jornada 'Salamanca, ciudad del español y punto de encuentro de la Iberofonía' en el Centro Internacional del Español (CIE). Rivero fue más allá y explicó cuál era la situación actual de las ayudas, "todos los mensajes que recibimos indican que lo recibiremos próximamente, pero sigue pareciéndonos una cantidad ridícula en comparación con lo que se ha comprometido para un proyecto que nace de la nada.

Este proyecto al que se refiere Rivero es "a la industria del español, con todos los respetos de todos los territorios de España. Pero la industria del español existe hace 100 años como tal en Salamanca. Si nos remontamos a Nebrija serían cinco siglos. Pero hay una historia del español hace 100 años con cursos para extranjeros en Salamanca, cosa que no ocurre en otros lugares de España". Por ello finalizó, "nos parece justo financiar aquellos proyectos que ya están ofreciendo resultados tangibles, sin perjuicio de que se dé dinero a la Universidad de Santiago de Compostela para el gallego o a la Universidad de Alicante para el valenciano, que esas universidades han recibido dinero, millones de euros para promocionar el gallego o el valenciano, pero también que nos den dinero para promocionar el español desde Salamanca. Parece razonable".

El alcalde sigue reivindicando las frecuencias del tren con Madrid

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, clausuran la Jornada ‘Salamanca, ciudad del español y punto de encuentro de la Iberofonía’. Susana Martín ICAL

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, aprovechó la ocasión para reivindicar el Centro Internacional del Español "fue una gran noticia la apertura de este centro. Ahora se le está dando contenido y hay un encuentro muy importante para promover la Iberofonía, las sinergias entre la lengua portuguesa y la lengua española, porque hay muchísimos millones de habitantes en todo el mundo".

Carbayo reivindicó a Salamanca "como un centro de referencia para las dos lenguas. Desde luego lo es hoy para la enseñanza del español, por tradición, por experiencia, por ilusión, por ganas y por proyectos. Esta es la ciudad del español. Hay muchas personas a lo largo y ancho de la ciudad y de la provincia salmantina que estamos empeñados en este trabajo con el liderazgo de la Universidad de Salamanca, de la Universidad Pontificia, también de las escuelas privadas de español. Muchas personas trabajando desde hace muchos años y con proyectos muy interesantes para la ciudad. Esos proyectos para la enseñanza online, para la digitalización, los proyectos para la certificación de los exámenes que tienen que convertir a Salamanca en el Cambridge del Español y por lo tanto, cuando hay tantas personas empeñadas en esta labor, cuando tenemos proyectos tan interesantes, lo que hace falta son recursos económicos".

Por eso, y en la línea del rector, y "estando a la vista algo tan importante como es el del español, pues demandamos que esos recursos económicos lleguen pronto a Salamanca. Damos por supuesto que van a llegar, pero necesitamos esos recursos cuanto antes, ya que exista una certidumbre sobre esos fondos y que vengan a Salamanca en la cuantía necesaria, por lo menos en una cuantía similar a la que ya se ha anunciado para otros lugares de España".

Y en este punto fue cuando el alcalde mencionó la carencia de frecuencias del tren con Madrid, "estamos hablando de un Centro Internacional del español, de una capital del español que necesita también que las personas tengan facilidades para llegar a Salamanca. Por lo tanto, no nos olvidemos tampoco de esas conexiones que son tan vitales para nuestra ciudad, no solamente por los estudiantes de español, por los estudiantes de nuestra Universidad de Salamanca, que ha hecho un esfuerzo importantísimo para incrementar las matriculaciones que, a diferencia de otras universidades, ha conseguido que sumen y se multipliquen. Creo que ese esfuerzo tiene que ser recompensado también con una atención especial a la ciudad de Salamanca y a la Universidad de Salamanca, y, por supuesto, al Centro Internacional del Español".

El rector también incidió en esta cuestión de las conexiones ferroviarias con Madrid. Así, quiso "sumarse a la petición de la recuperación de las frecuencias del tren, porque estos retrasos, tanto el retraso en la concesión de la subvención anunciada que la ratificó este mismo mes la vicepresidenta del Gobierno en el Congreso Internacional del Español, pero que aún no hemos recibido, como el retraso de la recuperación de las frecuencias del tren, están perjudicando sobremanera la proyección nacional e internacional del estudio y de todas las oportunidades".

"No cada mes, en la que no recibimos el dinero anunciado que querríamos que reivindicamos, que sea la cantidad similar a la que ha recibido, por ejemplo, el proyecto Valle de la Lengua de La Rioja. Y cada mes que no recuperamos las frecuencias del Alvia, pues la proyección hacia el resto del país y hacia el resto del mundo de los proyectos del español y todas las demás oportunidades de Salamanca se ve afectada negativamente. Así que por favor, que cumplan lo anunciado", pidió el rector.



Preguntado el alcalde si había existido alguna respuesta de Renfe, sus palabras fueron claras: "Las que se nos han dado hasta ahora o han sido inexistentes o absolutamente insuficientes. Y en eso estamos todavía, esperando esos trenes, que los hay. Esos maquinistas, que los hay disponibles. Así lo dijeron los trabajadores y miembros del comité de empresa y, por lo tanto, lo que falta cuando hay trenes, cuando hay maquinistas, es voluntad. Porque dinero en los Presupuestos Generales del Estado para muchas cosas parece que la hay. Vamos a ver si ese dinero, esos trenes, esas máquinas, esos maquinistas y ese personal, llegue a Salamanca de una vez".

Sigue los temas que te interesan