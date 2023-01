Así es Javier García, el árbitro viral tras ayudar a Martín: "Soy una persona trabajadora, amable y noble"

Noticias relacionadas Javier García, un árbitro al que le llueven los elogios por su inusual gesto en un partido de prebenjamines

Javier García Domínguez, de 28 años, hasta el sábado era un árbitro que pasaba desapercibido por los campos de fútbol de Salamanca. Lo que no sabía, es que un vídeo realizado por el club local, el Hergar Helmántico, en un partido de prebenjamines que les enfrentaba al Ciudad Rodrigo, iba a cambiar por completo su día y su semana. Su inusual gesto, en el que se ve como ayuda al guardameta local, Martín, a colocar la barrera, ha encandilado a las redes sociales, que desde ese día no han parado de elogiar al joven colegiado. Pero ¿cómo es Javier García Domínguez?

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha podido ponerse en contacto con el árbitro, quien se ha definido como una persona "trabajadora", que le gusta tener "siempre" una actitud "positiva" en todo lo que hace. "Me considero una persona amable, responsable, noble, agradable, entusiasta y sobre todo alguien que le gusta estar bien con todas las personas, siempre tratando de ser ayuda para las personas", ha subrayado.

Precisamente, el entrenador del prebenjamín del Hergar, Álvaro Martín, reconocía el pasado domingo en palabras a este periódico que Javier es una persona "muy amable y muy simpática", coincidiendo con la autodefinición del colegiado. Igualmente, el mister también admitió que tanto él como el club, jugadores y padres locales y rivales acabaron "muy contentos con su arbitraje y comportamiento".

Javier Domínguez en un encuentro como linier en el estadio Helmántico. Foto cedida

Javier, que ha agradecido la "suerte" que ha tenido por el hecho de que este momento se grabó, vive su novena temporada como árbitro. Una afición que decidió empezar por una invitación de un amigo. "Él era árbitro, me dijo que probara, hice el curso y entré", recuerda.

Preguntado por si esto suele ser lo habitual en estas categorías, Javier señala que "depende del compañero", ya que "cada uno es como es". En su caso, explica que el encuentro iba 4-0, algo que dejaba patente la "diferencia entre los equipos", puesto que uno era de primer año y otro de segundo. "Pité la falta, le pregunté al portero si sabía colocar la barrera y me dijo que no. Entonces me puse con él como se puede ver en el vídeo", admite.

Para Javier este tipo de gestos pueden ayudar a humanizar al colectivo arbitral, puesto que en los últimos tiempos estamos viendo como son la diana de todas las críticas, a raíz de desempeñar su labor en situaciones no siempre fáciles.

El árbitro tiene claro que esto es algo que seguirá haciendo. "Esto es como atar la zapatilla o ayudar a sacar de banda", señala.

Javier García Domínguez ayuda a un niño a atarse las botas en otro encuentro. Foto cedida

Además de pitar estas categorías, Javier arbitra hasta aficionado, dos divisiones antes de Tercera División, y asegura que "cada partido se disfruta de una manera diferente", por lo que no tiene claro con cual se quedaría.

Las redes sociales se han volcado con este árbitro de Salamanca, que se ha convertido en estos días en el protagonista de un partido de prebenjamines que ha encandilado a miles de usuarios.

