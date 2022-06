Neos nace para combatir desde “el humanismo cristiano” la “crisis de valores” de la sociedad

La alternativa cultural ‘Neos’, presentada hoy en Salamanca, como puerta de entrada a Castilla y León, se propone combatir desde “el humanismo cristiano” la “crisis de valores” que, desde su punto de vista, atraviesa la sociedad civil. El exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, y la exparlamentaria vasca María San Gil abanderaron este jueves en el Casino la presentación de una iniciativa que, según reiteraron, no ambiciona objetivos políticos.

Mayor Oreja afirmó, de hecho, en declaraciones a Ical, que la crisis que atraviesa la civilización “está en los fundamentos”, es decir, “en el ámbito cultural”. “Es algo que está antes de el hecho de plantear una alternativa política. España necesita cambiar de dirección, que es más que un cambio de Gobierno, o un cambio de siglas”, matizó, dejando claro su respeto por la labor de los partidos políticos con el hecho de alcanzar el poder como objetivo. “nosotros estamos para cambiar una cierta dirección, no queremos más que influir, recordar y explicar la crisis que vivimos, que no es anecdótica, sino de civilización”, reiteró.

Una respuesta, según sus palabras, que pretende combatir la “debilidad y decadencia” que atraviesa Occidente y que resultó evidenciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, con su invasión al país vecino Ucrania. ·Esa desdichada y trágica decisión se produce porque él cree que el mundo occidental está viviendo un tránsito. En Estados Unidos transitan hacia la polarización, están muy fracturados, en Europa hacia la nada, en España hacia una cierta ruptura y en los países latinoamericanos van hacia los totalitarismos”, resumió el exministro de Interior.

Así Mayor Oreja insistió en que, tal y como plantearon en Bruselas el pasado 9 de mayo, el objetivo no es político, sino que apunta a un cambio de rumbo en los fundamentos sociales. “Lo que queremos es recordar que, siendo importante, la clave no es ver quién gana a quién en unas elecciones, pero necesitamos una regeneración”, apostilló.

Un objetivo que pretenden acercar desde el humanismo cristiano como abanico de valores y fundamentos. “En una civilización, si desprecias la dimensión religiosa, terminará. No se trata de imponer una fe, pero existe una dimensión espiritual y religiosa. Hay unos fundamentos que, guste o no, son cristianos”, relató. Entre ellos, mencionó “la cultura de la vida, la naturaleza de la persona y su dignidad, lo que significa la familia, la libertad de expresión, de educación, a la objeción de conciencia” y “sin duda”, se refirió a la verdad como “otro fundamento esencial”. “España, como nación, y la Corona, son fundamentos cristianos, pero no significa que únicamente lo debamos defender nosotros”, concluyó.

San Gil:"Es un proyecto común"

Por su parte, la exparlamentaria vasca María San Gil, quien también atendió a Ical minutos antes del inicio de un acto que congregó a 350 personas en el salón del Casino, también quiso huir de la dimensión política en la génesis de ‘Neos’. “No todo el mundo quiere estar en política. Esto es un movimiento de la sociedad civil y viene para que tenga un cauce mediante el que manifestarse”, matizó.

Además, San Gil explicó que ‘Neos’ no tiene voluntad de ser una asociación única, “al revés, pretende ser el proyecto común y compartido de muchas asociaciones, colectivos y personas que comparten las mismas preocupaciones”. “Atomizados no somos influyentes, pero unidos podemos ser determinantes”, sugirió. Para la exparlamentaria, en esencia, “es una forma de que la gente abandone el silencio, la resignación que tiene tenemos en casa y que pueda salir a la calle a decir que quiere un debate cultural en temas que quieren que sean dado por supuestos”.

Sobre la dimensión cristiana de la organización, aseguró que es algo intrínseco a sus miembros, aunque no imprescindible. “Ya hemos salido del armario y decimos que somos católicos practicantes y nos sentimos orgullosos de la fe que profesamos. Todos estos fundamentes los defendemos desde la fe, pero también desde la ética, la filosofía o el sentido común. Por ejemplo, defender la vida no es algo de derechas o de izquierda, y lo mismo sucede con la verdad o la libertad. Eso no tiene ideología política. En Neos somos aconfesionales pero defendemos los valores del humanismo cristiano”, afirmó.

El acto

La cita contó además con las intervenciones de personalidades como Isidro Catela, periodista salmantino y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria; María Dolores Calvo, profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, con especialidad en Bioderecho, y vocal del consejo asesor de la ministra de Sanidad; el investigador Policarpo Sánchez, presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca; Chabela de la Torre, profesora titular de Economía Financiera y directora de la Escuela de Negocios de la Usal; el dominico Ricardo de Luis Carballada, profesor en la Facultad de Teología de San Esteban y en la Universidad Pontificia de Salamanca; y Javier Marcos, estudiante de Derecho en la Universidad de Salamanca. El acto fue presentado por la periodista y doctora en Comunicación Noa Carballa.

'Neos' arrancó su actividad con la puesta en marcha de siete grupos de trabajo que dan respuesta a cada uno de sus pilares, que son, según la propia organización, “la vida, la verdad, la dignidad de la persona y la familia, la libertad, España nación, la Corona y las amenazas globales”. Tras más de un año de trabajo, la alternativa cultural se presentó primero en Madrid y posteriormente en Valencia, Sevilla y Pamplona.

Desde su creación, uno de los objetivos de la alternativa cultural es servir de “eje vertebrador y aglutinador” de distintas iniciativas, entidades y otras asociaciones con las que comparten objetivos. Dos ejemplos son, por un lado, su participación la Convención Europea de One of us ‘Por una Europa fiel a la dignidad humana y al legado de los padres fundadores’ celebrada el pasado 7 de mayo en Bruselas y, por otro lado, su movilización en la manifestación “por la vida y la dignidad”, que tendrá lugar el próximo 26 de junio en Madrid para denunciar, junto a distintos representantes de la sociedad civil.

Entre los asistentes se encontraba el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja.

