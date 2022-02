Begoña Villacís: "Ciudadanos no apoyará a un traidor que miente a Castilla y León"

La campaña sigue su rumbo en Salamanca con destacada presencia de líderes nacionales. Es el caso de Ciudadanos, a quien hoy acompaña en su periplo por la capital la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que ha visitado el Mercado Central de Salamanca, acompañada por el candidato de Cs Luis Fuentes, y Valentín Crespo, presidente de la Cámara de Comercio. Una visita en la que, Villacís arremetió duramente contra Alfonso Fernández Mañueco, al que avisó de que "Ciudadanos no pactará con traidores que mienten a Castilla y León".

Además, comparó al presidente Mañueco con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ya que, a su entender, "el primero es un mentiroso y el alcalde un persona leal". No dejó pasar la ocasión para criticar muy duramente a Vox, "que no representan más que el caos". Y puso el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, "donde han tumbado los presupuestos sin aportar ni una sola enmienda, como ocurre en Andalucía. Ellos no quieren más que el caso y la bronca".

"Vengo mucho a esta campaña de Castilla y León porque me parece una vergüenza lo que ha ocurrido. Llevamos muchos días de campaña y estoy observando con una cierta preocupación que se está empezando a aligerar la gravedad de los hechos que nos han traído a esta situación". Y continuó afirmando que el presidente de esta Comunidad ha mentido a todos los ciudadanos, nos ha traicionado como socios de gobierno. Yo veo a mi compañero Almeida y no se me ocurre traicionarle, porque yo podría hacerlo en el Ayuntamiento de Madrid. Este Mañueco es un traidor y es un mentiroso".

A Begoña Villacís le parece "gravísimo que los políticos mientan en estas elecciones. Vamos a votar hasta qué punto toleramos la mentira. Quiero decirle a la gente que si legitima la mentira, legitiman los políticos que mienten. Lo que estamos creando es que los políticos sigan mintiendo. Los políticos tienen que entender que mentir, que manipular, que traicionar penaliza. La ciudadanía tiene que castigar a los políticos que mienten, porque si no vamos a tener que seguir teniendo en este país políticos que mientan. Y como sociedad no lo puede permitir. Y eso yo no lo quiero para mi país, no lo quiero para Castilla y León, que es la tierra de mis padres, la tierra en la que mi familia se pudo repartir la herencia con un apretón de manos. No puede permitirse tener a alguien que le represente, que mienta a todos los ciudadanos y que además le hemos pillado con el carrito de la compra. Una vergüenza.



"La mitad de los candidatos no tienen una historia de trabajo fuera de la política"

Begoña Villacís, que ha estado muy presente en esta campaña de Castilla y León, " yo personalmente creo que es en la campaña que más me he volcado fuera de Madrid en toda la historia de Ciudadanos", responde a una razón, "porque yo misma soy un producto de décadas y décadas del mismo gobierno, de un gobierno conformista en Castilla y León. Mi familia es de Ávila. Mi familia se fue de Castilla y León por falta de oportunidades". Por eso, "desde el minuto uno Ciudadanos cuestionó el statu quo y las cosas han cambiado, hemos gestionado bien. Yo creo que hoy nadie puede criticar la gestión que hemos hecho, que además viene avalada por cifras de 40.000 empleos más. Es un punto de inflexión en Castilla y León que se revierta la tendencia y que deje de exportar gente y en lugar de eso importarla". "Es un cambio de tendencia. Y eso no ocurre por casualidad, ocurre porque gente inconformista, gente que no se conforma con la realidad que se está viviendo en esta comunidad, entra a gobernar y lo hace con un espíritu muy distinto, poniendo al servicio de los ciudadanos la experiencia en la sociedad civil, que es muy importante". Así, criticó a los políticos profesionales, porque "hay mucha diferencia entre los políticos que han formado parte de la sociedad civil, que saben lo que es pasarse, como lo conozco yo, una crisis como el 2008 en una empresa privada. Sabemos de lo que hablamos. O sea, sabemos lo que están pidiendo los ciudadanos, que tenemos que gestionar frente a los políticos que llevan viviendo en la política toda su vida". Y dio una idea, "si por mí fuese, en España debería ser obligatorio que un político hubiese estado trabajando en una empresa privada o hubiese montado una empresa en algún momento". Así, se quejó Villacís, de que "lamentablemente, la mitad de los candidatos en estas elecciones no tienen en su haber una historia de trabajo fuera de la política, y eso genera un déficit que es muy importante". "Yo sé que es lo de depender de Vox" Finalmente, Villacís lanzó sus críticas Vox. "Lo último que quería decir es que vengo de Madrid. Vengo del futuro y yo sé lo que es depender de Vox. El alcalde Almeida y yo sabemos lo que es depender de Vox. El alcalde, que es del Partido Popular, sabe perfectamente lo que es que te insulten todos los días. Se han inventado todo tipo de apodos. Te llaman de todo lo que se les ocurra cada día. A Vox inventar apodos se les da fenomenal. Para cuando como Ayuntamiento tienes que sacar adelante un presupuesto de la ciudad de Madrid, que es imprescindible para sacar adelante las políticas, para gestionar los fondos europeos, para mejorar la limpieza de las calles, decir las cosas que dan de comer a la gente, nos han reventado los presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid, le están reventando los presupuestos en la Junta de Andalucía. Es un partido poco fiable, es un partido que es garantía de caos. Es un partido que es garantía de desgobierno. Es un partido que además ha introducido un elemento de incertidumbre en la política española. Muy preocupante, por no hablar de con independencia de que sean, sean más o menos extremistas, el problema es que no trabajan, no han presentado ni una sola enmienda a los presupuestos. No han presentado alegaciones a las ordenanzas Y pidió a Fernández Mañueco "que reflexione. De verdad le parece razonable lo que ha hecho. De verdad puede dormir tranquilo con lo que le ha hecho a Castilla y León. Yo creo que no, que eso le va a penalizar, ya le está penalizando, ya está perdiendo muchos escaños. También se refirió al debate de esta noche. "Por último, estoy deseando que llegue el debate de esta noche. Realmente, si le preguntan al resto de los partidos políticos, no les van a decir lo que les dicen. Es natural. Habrán visto el último debate en las encuestas, todas nos daban menos y hemos salido adelante. El trabajo de campo se había hecho antes del debate. Y todavía nos queda este último debate, que para nosotros es absolutamente fundamental. Va a haber un punto de inflexión y va a quedar claro qué tipos de candidatos tenemos y que presidente podría tener en Castilla y León. Así que busquen y comparen". Villacís hace campaña en Salamanca

