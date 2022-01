El PSOE exige a Carbayo que "se ponga las pilas" para que Salamanca no se quede atrás

Noticias relacionadas El PSOE quiere que la construcción del nuevo Centro de Salud de Prosperidad empiece en 2023

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca exige más compromiso, trabajo y reivindicación al alcalde García Carbayo para que la ciudad tome el impulso necesario y no se quede atrás en la incipiente recuperación económica. Así lo ha reclamado el portavoz del PSOE en el Consistorio, José Luis Mateos, en una comparecencia pública en la que ha desgranado la situación actual en la que se encuentra la capital salmantina, “donde sobran caciques y falta industria que genere empleo de calidad y de futuro”.

Frente a esa “política clientelar propia de caciques de otro siglo que beneficia siempre a los mismos, a unos pocos privilegiados, y no a los intereses generales”, los concejales socialistas centran sus prioridades en el empleo, la sanidad pública, la protección de las personas más vulnerables, el fortalecimiento de los servicios públicos y la inversión en los barrios para acabar con los desequilibrios existentes.

A diferencia de otras ciudades del entorno que sí han apostado por una dinamización económica, social y cultural, “en Salamanca no hay un proyecto de ciudad que mire al futuro porque el PP sigue anclado en el pasado más oscuro, con una gestión opaca e ineficaz que se traduce en anulaciones de contratos, ocultación de información y dinámicas que convierten la gestión municipal en algo perverso, con cada vez más contrataciones a empresas amigas y con la propaganda como su única preocupación, en vez de ocuparse de los problemas reales de los salmantinos”.

A ello se suma “el abandono de lo más básico y la falta de mantenimiento del entorno urbano”, con proyectos que permanecen parados durante años y proyectos que se anuncian y ni siquiera se llegan a poner en marcha o lo hacen con un retraso considerable. Además, “el Gobierno municipal del PP sigue sin regular cuestiones que llevan tiempo en un cajón, como la situación de los pisos turísticos, tampoco convoca los órganos de participación, no elabora planes fundamentales como el de Salud o el de Juventud y rechaza medidas necesarias como incrementar el presupuesto para regenerar espacios urbanos, ejecutar las inversiones previstas, poner en marcha un plan de salud mental en la ciudad o proceder a la renovación de firmes y aceras en los barrios”.

En ese sentido, José Luis Mateos ha lamentado que propuestas del Grupo Municipal Socialista para mejorar la ciudad, como las anteriores, encuentren siempre el “freno ultraconservador del PP al avance de Salamanca”. “Hacen oídos sordos no solamente a lo que proponemos desde el PSOE, sino también a las demandas de los vecinos, puesto que no escuchan, no ven y, por tanto, no aciertan”, ha señalado.

Un alcalde "lacayo"

"Desde su puesto en la alcaldía, “García Carbayo se ha dedicado a ser un mero mamporrero y lacayo de Fernández Mañueco”, así es como define el portavoz socialista el papel del alcalde de Salamanca. “No le hemos escuchado en ningún momento reivindicar ante la Junta de Castilla y León cuestiones tan importantes como las relativas a la situación sanitaria que estamos viviendo. Cuando iba a las reuniones de coordinación de los alcaldes con Mañueco, justificaba la inacción de la Junta, en lugar de reivindicar lo que es justo para la ciudad, como los centros de salud de Prosperidad y El Zurguén”.

“Es intolerable que una persona pase dos horas a la intemperie para recibir atención en un centro de salud, por ejemplo. Y no es culpa de los profesionales sanitarios, a los que hay que dar las gracias, sino de la gestión del PP en los últimos 34 años en esta Comunidad, en los que se ha dedicado a deteriorar los servicios públicos, en particular la sanidad, y a dar también contratos a dedo a ex altos cargos del PP para hacer pruebas por valor de 6 millones de euros”, ha denunciado.

Además, Mateos se ha referido a una reciente información del diario Público sobre un informe presentado en el Juzgado de Salamanca que indica que García Carbayo “presuntamente, es uno de los que está en la trama de corrupción del PP en Salamanca y en Castilla y León: era el apuntador, quien apuntaba quiénes contribuían con dinero en B a la causa de las primarias de Mañueco por las que fue elegido candidato de su partido a la presidencia de la Junta. Y, presuntamente, no sólo se pedía dinero a los cargos públicos del PP”.

En esta línea, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca indica que habría que preguntar a García Carbayo lo siguiente: “¿es verdad que presionaron a funcionarios municipales para aportar dinero en negro a esas primarias?”. Si finalmente se llega a demostrar, “no sólo es extremadamente grave desde el punto de vista político, sino que moralmente es absolutamente rechazable y nadie que se dedique a eso puede seguir ni un minuto más al frente de un puesto de responsabilidad como la alcaldía”.

Fondos europeos

Frente a la "desidia" demostrada por el Gobierno municipal del PP en todo este tiempo, los socialistas insisten en la importancia de aprovechar la recuperación económica, unida a la percepción de fondos europeos, como una gran oportunidad y como motor para que la ciudad de Salamanca retome el impulso que necesita para crear empleo de calidad y atraer población, “especialmente esa población de jóvenes que han abandonado la capital salmantina en la última década”.

Además de los fondos europeos, cabe destacar la mayor transferencia directa de recursos económicos por parte del Gobierno de España al Ayuntamiento de Salamanca en 2022: 6 millones de euros más con respecto al año pasado para implementar políticas públicas que redunden en la mejora de la calidad de vida de los salmantinos. “La ciudad de Salamanca merece muchísimo más de lo que le ha dado el PP y los socialistas estamos dispuestos a contribuir a este objetivo para que deje de estar anclada en el pasado”, ha concluido.

