El derrumbe de un muro junto a la muralla afecta a la Cueva de Salamanca y a una residencia

El derrumbe de un muro de un edificio particular provocó daños en una residencia de la calle San Pablo y en la parte trasera de la Cueva de Salamanca. No hubo que lamentar heridos, aunque mientras los técnicos municipales estudian las causas y se retiran los cascotes, la Cueva permanecerá cerrada para las visitas.

La caída tuvo lugar sobre las 22:00 horas de la jornada de ayer, cuando se desprendió parte del muro del antiguo seminario de Carvajal, propiedad de la Diócesis de Salamanca, anexo a la Cueva y a la Torre Marqués de Villena. Hasta allí se desplazaron los Bomberos para evitar nuevos desprendimientos y acordonar la zona. Según informan fuentes municipales a Ical, la parte que se vino abajo fue a dar contra una residencia de la calle San Pablo, afectando a parte de la cocina y a una habitación, sin heridos.

En cuanto a los daños en propiedades municipales, afirman que únicamente han caído un pequeño trozo del muro, que no llegó a provocar daños estructurales ni en la Torre de Carvajal ni en la Cueva. No obstante, ésta no se podrá visitar mientras los técnicos estudien las causas y se retiren las piedras que han caído.

Según detallan las mismas fuentes, aún se deben estudiar las causas del derrumbe, hacer un informe y dar conocimiento a las partes afectadas: la residencia, una zona particular en obras y la Diócesis.

