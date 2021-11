Izquierda Unida de Salamanca organiza este martes 30 de noviembre, a las 19h en la Sala polivalente del Espacio Joven de Salamanca un debate sobre la necesidad de legislar a favor de una Ley por la abolición del Sistema Prostitucional.

Las víctimas de explotación sexual son las víctimas más invisibles de la violencia machista. No porque no se sepa dónde están, sino porque no se aborda lo que ocurre bajo el paraguas de la prostitución. Esto no es sólo una lacra, sino una lacra que no se combate con la contundencia y compromiso de una sociedad que quiera llamarse democrática. Y es que no sólo se trata de la persecución del delito, sino de una batería de medidas integrales que sostengan a las víctimas.

Desde Izquierda Unida Salamanca denuncian que "poco hemos avanzado" en cumplir nuestros propios compromisos como Estado: Como en el cumplimiento del 'Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena” de 1962 o la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014, sobre “explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género', donde se afirma que la prostitución es incompatible con la dignidad de las mujeres y contraria a los principios de los derechos humanos, entre ellos, la igualdad de género.

Acabar con la esclavitud del siglo XXI

Desde Izquierda Unida Salamanca exigen a las instituciones del Estado y Europeas su compromiso para acabar con la esclavitud del siglo XXI. Es el momento de abordar con fuerza esta lacra que genera grandes beneficios económicos a este sistema capitalista y patriarcal que pone en el centro de la exploración a las mujeres de países empobrecidos, racializadas y migrantes.

Es por ello, que desde Izquierda Unida (IU), animamos a la sociedad salmantina a participar y debatir sobre esta problemática que afecta a una parte de la población más vulnerable.

IU organiza un debate sobre la necesidad de una Ley por la abolición de la prostitución

