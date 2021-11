UGT anuncia movilizaciones si el Gobierno no deroga las reformas laborales de Zapatero y Rajoy

"Si no hay acuerdos en el Diálogo Social con el Gobierno, bien bilateral, o también con los empresarios, en lo que falta por negociar, UGT no descarta movilizaciones. Me estoy refiriendo al Salario Mínimo Profesional y a la derogación de las reformas laborales", ha enfatizado el dirigente sindical, quien ha calificado como "impresentable" la postura adoptada por las organizaciones empresariales en las negociaciones en torno al SMI, ya que "con un IPC previsto al cinco por ciento, te ofrecen en las mesas de la negociación un uno por ciento". "Luego nos quejamos de que el dinero no se mueve y no hay consumo", ha añadido en referencia al sector empresarial, al que ha recordado que el salario que recibe un trabajador "no es para el ahorro, es para el consumo del día a día", pues "a veces con lo que percibe no cubre las necesidades básicas". Por todo ello, ha instado al Gobierno a ser "valiente" a la hora de abordar la subida del SMI.

"O cambian de mentalidad o tenemos un grave problema", ha reseñado a los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa que ha protagonizado en Salamanca, donde ha criticado a las organizaciones empresariales por "mirar más por intereses políticos que por intereses reales que interesan a los ciudadanos".

En cambio, UGT ha valorado positivamente las medidas auspiciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de pensiones, dado que suponen "la derogación del sistema de pensiones que aprobó unilateralmente el Gobierno del PP en el año 2013 al margen del Pacto de Toledo". Faustino Temprano también ha abogado por prolongar los ERTE para que "se sigan manteniendo en el tiempo" incluso después de que expire definitivamente la pandemia. En materia de convenios colectivos, UGT considera fundamental que prime el convenio del sector por encima del convenio de cada empresa.

Presupuestos de la Junta

Por otro lado y ya en clave netamente regional Faustino Temprano ve totalmente compatible el Ingreso Mínimo Vital con la reforma de la Renta Garantizada de la Ciudadanía y ha puntualizado que si bien la Junta ha diseñado un presupuesto récord por su cuantía para la Comunidad en 2022, "esto se debe a que la mayor parte viene de los fondos europeos". Sin embargo, las nuevas cuentas regionales adolecen, a su juicio, de la necesaria búsqueda de "la cohesión social y terrorial en Castilla y León", dado que "las provincias ricas seguirán siendo cada vez más ricas y las provincias pobres, cada vez más pobres".

Temprano ha recalcado que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022 contemplan una cifra que es la de "mayor cantidad económica que se ha presentado a lo largo de su historia", con un dato "récord", pero ha añadido que "la mayoría" de esos fondos llegan de Europa y de la Administración Central, por lo que, ha apostillado, "el esfuerzo de la Junta es prácticamente nulo". Precisamente, sobre la Administración autonómica, ha insistido en que "pone pocos euros" dentro de unas cuentas en las que "tiene que haber recursos suficientes para recursos públicos y mantener el Estado del Bienestar". También ha censurado que la Junta mantenga "los recortes y la falta de personal" y ha abogado por "cambiar el modelo productivo" hacia una "transición ecológica y digital", que, en palabras del sindicalista, no contemplan las nuevas cuentas regionales.

Además, Faustino Temprano no ha escatimado sus críticas hacia la Diputación Provincial de Salamanca por no haber constituido todavía la Mesa del Diálogo Social en su institución, ya que el acuerdo autonómico alcanzado contempla la "obligatoriedad" de ello.

Según sus palabras, la normativa autonómica incide en que los ayuntamientos de capitales de provincia y las diputaciones provinciales han de constituir este órgano, un paso que la entidad salmantina no ha dado.

Envejecimiento y éxodo juvenil

Temprano se ha referido en este sentido a los "graves problemas" que existen en la provincia de Salamanca, como la poca densidad de población, al alto envejecimiento y al fenómeno de la migración juvenil por la falta de oportunidades de futuro y de perspectivas laborales. En cifras, Temprano ha cuantificado que la provincia de Salamanca cuenta con 80.000 pensionistas, lo que representa “un porcentaje muy alto de la población” y ha denunciado que alberga la tasa de paro "más alta" de la Comunidad, además de estar también a la cabeza en el epígrafe de pérdida de población activa. Así, ha añadido al abandono de los jóvenes el factor de que “la gente mayor de 55 años ha perdido su confianza en el servicio público de empleo, así que se desapuntan y van directamente a las oficinas de colocación”.

Faustino Temprano estuvo acompañado en su comparecencia ante los periodistas por el secretario provincial de UGT Salamanca, Marcelino Muñoz; el secretario de Acción Sindical y Administración Autonómica de UGT CyL-Servicios Públicos Castilla y León, Carlos Arenas, y el secretario de Sanidad UGT-Servicios Públicos de Castilla y León, Miguel Holguín, quienes también criticaron las políticas desarrolladas por la Junta en materia de funcionarios públicos y sanidad.